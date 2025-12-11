Judecătoare, cu peste 20 de ani de experiență, moment surpriză la conferința de presă a CAB: A luat cuvântul și a spus că mărturiile din documentarul Recorder sunt adevărate
În aceste momente se desfășoară o conferință de presă la Curtea de Apel Buurești care are ca și rol să răspundă mărturiilor din documentarul Recorder.
Înainte să înceapă conferința de presă propriu-zisă, Raluca Moroșoanu, judecătoare la Curtea de apel secția I Penală, a luat cuvântul și a susținut că problemele expuse în documentarul Recorder sunt adevărate:
,,Sunt aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el este adevărat, conducerea nu ne ajută de niciun fel, suntem terorizați cu acțiuni discipliniare. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem, o parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine. Dacă va fi comtrazis este o minciună“. Conducerea nu ne ajută în niciun fel. Suntem teorirzati”, a afirmat judecătoarea Raluca Moroșan.”, a declarat judecătoarea, potrivit HotNews.
După ce a vorbit, judecătoarea a părut să părăsească sala.
Fostul judecător Cristi Danileț, scrisoare deschisă pentru președinte și premier după documentarul Recorder: ,,Iată ce aveți de făcut"
Fostul judecător Cristi Danileț, scrisoare deschisă pentru președinte și premier după documentarul Recorder: ,,Iată ce aveți de făcut” Două scrisori deschise, adresate președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan, au fost publicate de fostul judecător Cristi Danileț. Gestul este o urmare a materialului Recorder, intitulat ,,Justiție capturată” în care se dezvăluie mai multe probleme din […]
Profesorul Andrei Marga, analiză dură despre calitatea democrației și a economiei: "Inși" cu pregătire precară care fac propagandă, taxând pe oricine le contestă politicile
Profesorul Andrei Marga, analiză dură despre calitatea democrației și a economiei: ”Inși” cu pregătire precară care fac propagandă, taxând pe oricine le contestă politicile Profesorul Andrei Marga revine în spațiul public cu o analiză dură. Pornind de la The National Security Strategy of the United States of America, acesta subliniază că Europa, în special Uniunea […]
Curtea de Apel București organizează pentru prima oară în istoria sa o ,,conferință extraordinară de presă" după documentarul Recorder „Justiție Capturată"
Curtea de Apel București organizează pentru prima oară în istoria sa o ,,conferință extraordinară de presă” după documentarul Recorder „Justiție Capturată” Curtea de Apel București urmează să susțină o ,,conferinţă extraordinară de presă” după documetarul publicat de Recorder în care se discută despre starea justiției din România. Este pentru prima oară când conducerea Curții de […]
Fostul judecător Cristi Danileț, scrisoare deschisă pentru președinte și premier după documentarul Recorder: ,,Iată ce aveți de făcut"
Fostul judecător Cristi Danileț, scrisoare deschisă pentru președinte și premier după documentarul Recorder: ,,Iată ce aveți de făcut” Două scrisori...
VIDEO | O nouă creșă, construită la Blaj cu fonduri europene: Investiție de aproape 4,9 milioane de lei
O nouă creșă, construită la Blaj cu fonduri europene: Investiție de aproape 4,9 milioane de lei O nouă creşă se...
Carmen Spătăcean câștigă definitiv procesul cu Instituția Prefectului. Curtea de Apel Alba Iulia a suspendat, definitiv, efectele ordinului prefectului de Alba prin care s-a dispus încetarea mandatului de consilier local
Carmen Spătăcean câștigă definitiv procesul cu Instituția Prefectului. Curtea de Apel Alba Iulia a suspendat, definitiv, efectele ordinului prefectului de...
FOTO | „Arta care dăruiește speranță" – Expoziție caritabilă pentru 47 de familii din zonele izolate ale Trascăului. Lucrările expuse, achiziționate prin donații
„Arta care dăruiește speranță” – Expoziție caritabilă pentru 47 de familii din zonele izolate ale Trascăului. Lucrările expuse, achiziționate prin...
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune față-spate între două mașini la intersecția dintre Calea Moților și strada Aurel Vlaicu. O șoferiță a ajuns la spital
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Coliziune față-spate între două mașini la intersecția dintre Calea Moților și strada Aurel Vlaicu. O...
FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice
Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă...
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026": un nou model de co-guvernanță cu tinerii
Municipiul Alba Iulia lansează oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: un nou model de co-guvernanță cu tinerii Într-un context...
11 decembrie – Ziua internațională a munților
11 decembrie – Ziua internațională a munților Ziua internațională a munților, care este celebrată în fiecare an la 11 decembrie,...
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului
10 decembrie: Ziua internațională a drepturilor omului Ziua internațională a drepturilor omului este marcată în întreaga lume la 10 decembrie....