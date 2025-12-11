Rămâi conectat

Judecătoare, cu peste 20 de ani de experiență, moment surpriză la conferința de presă a CAB: A luat cuvântul și a spus că mărturiile din documentarul Recorder sunt adevărate

Judecătoare, cu peste 20 de ani de experiență, moment surpriză la conferința de presă a CAB: A luat cuvântul și a spus că mărturiile din documentarul Recorder sunt adevărate

În aceste momente se desfășoară o conferință de presă la Curtea de Apel Buurești care are ca și rol să răspundă mărturiilor din documentarul Recorder. 

Înainte să înceapă conferința de presă propriu-zisă, Raluca Moroșoanu, judecătoare la Curtea de apel secția I Penală, a luat cuvântul și a susținut că problemele expuse în documentarul Recorder sunt adevărate: 

,,Sunt aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el este adevărat, conducerea nu ne ajută de niciun fel, suntem terorizați cu acțiuni discipliniare. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem, o parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine. Dacă va fi comtrazis este o minciună“. Conducerea nu ne ajută în niciun fel. Suntem teorirzati”, a afirmat judecătoarea Raluca Moroșan.”, a declarat judecătoarea, potrivit HotNews.

După ce a vorbit, judecătoarea a părut să părăsească sala.

