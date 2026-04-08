Joi, 9 aprilie 2026, ora 17.00, Corona Brașov – Volei Alba Blaj, în semifinalele Diviziei A1 | Campioana, la o victorie de finală

Dan HENEGAR

Joi, 9 aprilie 2026, de la ora 17.00, se dispută partida dintre Corona Brașov și Volei Alba Blaj, al doilea joc din semifinalele Cupei României la volei feminin.

Echipa din „Mica Romă” s-a impus în primul duel, cu mari emoții, în „Alba Blaj” Arena, scor 3-2, în urmă cu 10 zile, remontând spectaculos, de la 0-2, într-o confruntare în care au ieșit la rampă Vittoria Piani – 34 de puncte și Ioana Baciu – 36 (voleibaliste cu evoluții uluitoare). În cazul unui nou succes, echipa pregătită de Guillermo Aranjo Navaro va accede în finală, iar o înfrângere ar însemna programarea celei de-a treia întâlniri, miercuri, 15 aprilie, acasă. În ultimul act, oponentă va fi echipa calificată dintre CSO Voluntari și Dinamo (al doilea joc joii, la ora 17.30). Și în turul sezonului regular,în 15 noiembrie 2025, detinătoarea titlului s-a impus la Brașov, după o dispută pe muchie de cuțit, 3-2, cu răsturnări de scor (1-0, 1-2 și 19-17 în decisiv).

Volei Alba Blaj a mai trecut prin emoțiile unui meci cu 5 seturi, epuizanta finală a Cuepi României, în fața fanilor, duminică, 3-2 cu Dinamo, în care a anulat 3 mingi de set ale oponentelor și s-a impus spectaculos, cucerind pentru a șasea oară trofeul, la finele unei întâlniri incendiare. Finala campionatului se va disputa după sistemul cel mai bun din cinci întâlniri, astfel: 18, 19, 25, 26 aprilie și 3 mai (dacă se va ajunge la meciul decisiv).

FOTO | 90 de ani de la înființarea Federației Române de Handbal: Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș, reprezentat la eveniment

Ioana Oprean

90 de ani de la înființarea Federației Române de Handbal: Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu" Sebeș, reprezentat la eveniment În cadrul unei gale extraordinare desfășurate la Hotel JW Marriott din București, Federația Română de Handbal a celebrat marți, 7 aprilie 2026 90 de ani de existență. Evenimentul a fost încărcat de emoție și a […]

FOTO | Marele Mircea Lucescu și legăturile sale speciale cu fotbalul din Alba: Pe ce stadioane din Alba a fost prezent și ce fotbaliști din județ a antrenat

Ioana Oprean

Marele Mircea Lucescu și legăturile sale speciale cu fotbalul din Alba: Pe ce stadioane din Alba a fost prezent și ce fotbaliști din județ a antrenat „Il Luce", regretatul antrenor român plecat în istorie, s-a intersectat în repetate rânduri, atât ca jucător cât și ca tehnician, cu fotbalul din Alba. Au fost meciuri în care […]

FOTO: Cupa Satelor 2026, campioane: Șugag (Under 13), Ciugud (Under 11)  și Bistra la ambele secțiuni feminine

Dan HENEGAR

La Cupa Satelor 2026, campioane: Șugag (Under 13), Ciugud (Under 11) și Bistra la ambele secțiuni feminine La Cupa Satelor 2026, atractiva competiție organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, campioane au devenit, la masculin, Șugag (Under 13, antrenor Dumitru Todescu), Ciugud (Under 11, antrenor Cosmin Șuvaina), iar Bistra (antrenor Tiberiu-Boca Dandea) s-a impus la […]

