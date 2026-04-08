Joi, 9 aprilie 2026, ora 17.00, Corona Brașov – Volei Alba Blaj, în semifinalele Diviziei A1 | Campioana, la o victorie de finală
Joi, 9 aprilie 2026, ora 17.00, Corona Brașov – Volei Alba Blaj, în semifinalele Diviziei A1 | Campioana, la o victorie de calificarea în finală
Joi, 9 aprilie 2026, de la ora 17.00, se dispută partida dintre Corona Brașov și Volei Alba Blaj, al doilea joc din semifinalele Cupei României la volei feminin.
Echipa din „Mica Romă” s-a impus în primul duel, cu mari emoții, în „Alba Blaj” Arena, scor 3-2, în urmă cu 10 zile, remontând spectaculos, de la 0-2, într-o confruntare în care au ieșit la rampă Vittoria Piani – 34 de puncte și Ioana Baciu – 36 (voleibaliste cu evoluții uluitoare). În cazul unui nou succes, echipa pregătită de Guillermo Aranjo Navaro va accede în finală, iar o înfrângere ar însemna programarea celei de-a treia întâlniri, miercuri, 15 aprilie, acasă. În ultimul act, oponentă va fi echipa calificată dintre CSO Voluntari și Dinamo (al doilea joc joii, la ora 17.30). Și în turul sezonului regular,în 15 noiembrie 2025, detinătoarea titlului s-a impus la Brașov, după o dispută pe muchie de cuțit, 3-2, cu răsturnări de scor (1-0, 1-2 și 19-17 în decisiv).
Volei Alba Blaj a mai trecut prin emoțiile unui meci cu 5 seturi, epuizanta finală a Cuepi României, în fața fanilor, duminică, 3-2 cu Dinamo, în care a anulat 3 mingi de set ale oponentelor și s-a impus spectaculos, cucerind pentru a șasea oară trofeul, la finele unei întâlniri incendiare. Finala campionatului se va disputa după sistemul cel mai bun din cinci întâlniri, astfel: 18, 19, 25, 26 aprilie și 3 mai (dacă se va ajunge la meciul decisiv).
