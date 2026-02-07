Jiul Petroșani – CSU Alba Iulia 2-1 (0-1), într-o dispută amicală
Jiul Petroșani – CS Universitar Alba Iulia 2-1 (0-1), într-o dispută amicală
CS Universitar Alba Iulia a pierdut în deplasare cu Jiul Petroșani, scor 1-2 (1-0), în confruntarea amicală disputată pe teren sintetic.
Citește și: CIL Blaj – CSU Alba Iulia 5-1 (0-0), în meci amical | Echipa din „Mica Romă” – victorie clară, cu duble Ntim și Macarie
Studenții au deschis scorul prin Velțan (16), au avut bune oportunități de a majora avantajul, însă au pierdut în actul secund, când oponenții au marcat în două rânduri.
„Alb-albaștrii” sunt la al treilea eșec în disputele de verificare ale iernii, după 2-6 cu ASA Tg. Mureș și 1-5 cu CIL Blaj.
Totodată s-a consemnat a treia înfrângere în jocurile de verificare de sâmbătă între reprezentantele Albei din Seria 7 și formații care activează în Seria 6 din Liga 3.
Universitarii i-au înregimentat pe Bercheșan (2007, Arieșul Turda), B. Pop (2008) și H. Florea (2007) – ambii Sporting Cluj, respectiv Gâțan (revenire de la Metalul Buzău). Au plecat Cr. Radu, Șerban (în Irlanda, la muncă), D. Olălău (Performanța Ighiu), R. Păcurar (din lotul turului) și s-a renunțat la Enache (Minerul Lupeni), Pașca-Igna (CIL Blaj) și Al. Crișan (Arieșul Turda), aflați în probe.
La CSU următoarele teste sunt cu Dacia Mecanica Orăștie (14 februarie, adversar găsit după ce s-a anulat jocul cu Hidro Mecanica Șugag) și ACS Mediaș (20 februarie).
CSU Alba Iulia: Pauletti – Grosu, B. Pop, Rusu, Sebaș, Gâțan, P. Cristea, Velțan, Tamaș, Pandor, H. Florea; au mai intrat Bercheșan, Trifu, Cârja, Dumitrescu, Milchiș, Bălan, E. Vlad, A. Mihai, Vancea; nu au jucat Crîng, Stănilă, Blagu, S. Pîrvu, Buzilă (din diverse motive). Antrenor Nicolae Ghișa.
