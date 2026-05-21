Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România: Aproape 17 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică

Ministerul Finanţelor a anunțat că, joi, 21 mai 2026 Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, prin care ţara noastră va avea acces la 16,68 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică.

„Comisia Europeană a finalizat astăzi procedura de semnare a Acordului de împrumut SAFE cu România, document semnat săptămâna trecută de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, şi transmis ulterior la Bruxelles. Prin acest acord, România va avea acces la o finanţare europeană de 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană în cadrul instrumentului SAFE, după Polonia. Programul este destinat investiţiilor majore în apărare, infrastructură strategică şi consolidarea industriei europene de apărare”, arată Ministerul Finanţelor, într-un comunicat de presă.

Instrumentul SAFE permite statelor membre să acceseze împrumuturi europene în condiţii avantajoase, pentru investiţii urgente în securitate şi apărare. Pentru România, finanţarea acoperă proiecte de înzestrare, tehnologie militară, infrastructură asociată şi proiecte de transport cu relevanţă strategică. Potrivit planului transmis Comisiei Europene, alocarea include aproximativ 4,2 miliarde de euro pentru infrastructura de transport rutier de interes naţional, diferenţa fiind destinată proiectelor de înzestrare şi infrastructură din zona de apărare şi securitate.

„Semnarea acordului de către Comisia Europeană confirmă că România a parcurs la timp etapele necesare pentru accesarea uneia dintre cele mai importante finanţări europene dedicate securităţii. Vorbim despre 16,68 miliarde euro care pot susţine apărarea, infrastructura strategică, industria naţională de profil şi locuri de muncă în sectoare cu valoare adăugată ridicată. Ministerul Finanţelor a tratat acest dosar ca pe o prioritate, pentru că SAFE nu este doar un instrument financiar, ci o investiţie în securitatea şi rezilienţa României. Prin SAFE, România nu investeşte doar în apărare şi securitate, ci creează poate cea mai importantă oportunitate din ultimele decenii pentru conectarea Moldovei la infrastructura mare europeană.

În aceste luni au fost create mecanisme concrete prin care proiectele strategice din regiune – Paşcani-Suceava-Siret, Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni şi alte investiţii esenţiale pentru Moldova – vor avea o evidenţă distinctă şi predictibilă a finanţării până în 2031. SAFE înseamnă securitate pentru România, dar şi una dintre cele mai importante şanse de dezvoltare pentru Moldova din ultimele decenii. Am creat inclusiv un mecanism distinct de evidenţă a proiectelor finanţate, în bugetele ordonatorilor de credite care vor gestiona investiţiile din acest program, pentru ca cetăţenii să poată vedea transparent, până în 2031, cât se investeşte anual în autostrăzile şi infrastructura care pot schimba fundamental conectivitatea şi dezvoltarea economică a regiunii”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

România a semnat acordul în 12 mai 2026, în baza aprobării Memorandumului de către Guvern şi de către preşedintele României. Documentele originale semnate au fost transmise cu celeritate Comisiei Europene şi au ajuns la Bruxelles în 13 mai.

Acordul stabileşte condiţiile de acordare a împrumutului, perioada de disponibilitate şi mecanismul prin care România va putea transmite cereri de plată. Prima tragere poate fi solicitată în octombrie 2026, iar perioada de disponibilitate a împrumutului este până la 31 decembrie 2030.

După intrarea în vigoare a acordului, Comisia Europeană va putea acorda României o prefinanţare de 15% din împrumut, respectiv aproximativ 2,5 miliarde de euro. Fiecare tranşă, inclusiv prefinanţarea, va avea o maturitate de 45 de ani, cu o perioadă de graţie de 10 ani.

Ministerul Finanţelor va gestiona fondurile acordate României prin SAFE, Cancelaria Prim-Ministrului va asigura supervizarea generală a Planului, iar instituţiile beneficiare – Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor – vor implementa proiectele şi achiziţiile asumate prin Planul de investiţii al României.

SAFE este un instrument european temporar, creat pentru a sprijini statele membre în realizarea unor investiţii urgente şi majore în apărare, în contextul deteriorării mediului de securitate european. Pentru România, finanţarea reprezintă atât un instrument de securitate, cât şi o oportunitate economică: investiţii în industrie, infrastructură, tehnologie şi capacităţi strategice, arată ministerul.

sursa: News.ro

foto: UM Cugir – arhivă (cu rol ilustrativ)

