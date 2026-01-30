CIL Blaj – CSU Alba Iulia 5-1 (0-0), în meci amical | Echipa din „Mica Romă” – victorie clară, cu duble Ntim și Macarie

CIL Blaj – CSU Alba Iulia 5-1 (0-0), într-un meci amical | Echipa din „Mica Romă” – victorie clară, cu duble Ntim și Macarie

Într-o partidă amicală, CIL Blaj a învins pe conjudețeana CS Universitar Alba Iulia scor 5-1 (0-0), elevii lui Daniel Tătar impunându-se clar.

Interesant este faptul că toate golurile s-au marcat după pauză, fiind realizate de jucători care au intrat în actul secund. Au punctat ghanezul Ntim (52, 63), fotbalist venit de la Hermannstadt (al doilea joc în care înscrie pentru „galben-albaștri”), Macarie (59, 69) și Lungar (76), ecartul fiind redus de Trifu (66, la 0-3). Este al doilea test câștigat detașat de blăjeni, după 6-1 cu Academica Tg. Mureș, și a doua înfrângere clară a universitarilor, după 2-6 cu ASA Tg. Mureș.

CIL mai are amicale cu CSC Șelimbăr (4 februarie), Inter Sibiu (7 februarie), Inter Star Sibiu (11 februarie), AFC Agnita (13/14 februarie) și Sănătatea Cluj (21 februarie).

La CSU următoarele teste sunt cu Jiul Petroșani (7 februarie), Hidro Mecanica Șugag (14 februarie, dar nu e clar dacă se mai joacă) și ACS Mediaș (20 februarie).

