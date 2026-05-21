VIDEO | Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, intră în semifinala ,,Românii au talent” 2026: „Acesta este momentul vostru să scrieți istorie!”
Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, vor concura, în seara zilei de vineri, 22 mai 2026 în semifinala ,,Românii au talent”.
Eric și Eduard sunt asaltați de cuvinte de încurajare înaintea acestui moment crucial.
Unul dintre cele mai emoționante mesaje de suflet pentru frații cu rădăcini în comuna Șpring a venit din partea prietenilor din cadrul Ansamblului Folcloric „Valea Târnavelor”: „Succes, Eric și Eduard! Întreg Ansamblul „Valea Târnavelor” este alături de voi. Acesta este momentul vostru să scrieți istorie! Mâine vom fi cu toții cu ochii pe televizoare și vom vota prin SMS pentru voi. Mult succes!”
La începutul lunii aprilie 2026, Eric și Eduard Radu au reușit să pună în scenă un moment memorabil la „Românii au talent”. Cei doi frați au fost aplaudați minunte în șir, iar Pavel Bartoș le-a oferit râvnitul Golgen Buzz!
Eric și Eduard Radu, de 7 și 3 ani, au descoperit dansul popular încă de foarte mici. În familie se spune, cu zâmbetul pe buze, că au început să danseze încă din burta mamei.
Cei doi au adus pe scenă un dans fecioresc de pe Târnave, plin de energie și farmec. Eric, fratele mai mare, avea deja experiență și a mai dansat, în timp ce Eduard l-a urmat cu entuziasm, pas cu pas.
foto: arhivă
