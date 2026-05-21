VIDEO | Centura de sud-vest a muncipiului Alba Iulia: A fost a solicitat acord de mediu pentru proiectul de edificare. Gabriel Pleșa – „Este ultimul aviz necesar”

Centura de sud-vest a muncipiului Alba Iulia: A fost a solicitat acord de mediu pentru proiectul de edificare. Gabriel Pleșa – „Este ultimul aviz necesar”

Primăria Alba Iulia a solicitat acord de mediu pentru proiectul de edificare a centurii de sud-vest al municipiului Alba Iulia.

„Este ultimul aviz necesar înaintea începerii demersurilor de punere în operă a acestui proiect major”, a declarat, în exclusivitate pentru ziarulunirea.ro, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Denumirea oficială a proiectului este „Fluidizarea traficului rutier prin măsuri de mobilitate urbană durabilă – construire arteră cu rol de culoar verde de mobilitate pe latura de sud vest a municipiului Alba Iulia – Lot 1 si Lot 2”.

Este vorba de o investiție de 30 de milioane de euro.

Contractul de finanțare a fost semnat în 27 aprilie 2026 de Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, și Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea de Management a Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027, în fața presei locale și în prezența Președintelui Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel și a mai multor reprezentanți ai echipelor de proiect.

„Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Alba Iulia stabilește ca prioritate dezvoltarea unui sistem de transport public verde, eficient și accesibil. Acest proiect este parte a efortului de decarbonizare a traficului din municipiul nostru și de reducere a poluării, cu efecte pozitive asupra sănătății populației. El va fi și baza pe care se va extinde transportul public, cu noi trasee, pentru că dorim să încurajăm albaiulienii să folosească în număr cât mai mare acest serviciu public esențial, pentru îmbunătățirea căruia depunem eforturi substanțiale, de la construirea și extinderea infrastructurii rutiere la dotarea acesteia cu sisteme de siguranță și la achiziționarea de mijloace de transport electrice, mai eficiente și nepoluante. Ne integrăm astfel în trendul asumat de statele Uniunii Europene în cadrul Pactului Verde European, care își propune reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea utilizării energiei regenerabile, obiective extrem de importante pentru prezentul și viitorul Celeilalte Capitale”, a precizat Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

Contractul „Fluidizarea traficului rutier prin măsuri de mobilitate urbană durabilă – construire arteră cu rol de culoar verde de mobilitate pe latura de Sud-Vest a municipiului Alba Iulia” are valoarea totală de 147,3 milioane lei, din care 78,5 milioane lei este valoarea fondurilor europene nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională. Contractul este finanțat în cadrul Priorității 4 – „O Regiune cu mobilitate urbană durabilă”, Acțiunea 4.1 – Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane și Zone Funcționale Urbane). Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este luna martie 2029.

„Valorile mari ale traficului autovehiculelor reprezintă cauza majoră a poluării din localitățile urbane. De aceea, investițiile pentru îmbunătățirea infrastructurii, mai ales de construire a unor inele concentrice de trafic care să optimizeze traseele, duc la reducerea timpilor petrecuți în mașină și oferă o bază solidă pentru dezvoltarea transportului public. La aceasta se adaugă utilizarea bicicletelor și a altor mijloace nepoluante, alternative de transport care sunt pe agenda oricărei primării. La Alba Iulia, încă din 2007, când am coordonat Programul Operațional Regional după momentul aderării europene, s-au implementat proiecte importante pentru reabilitarea și extinderea infrastructurii rutiere. Au fost reabilitate și modernizate cele trei intrări importante în oraș, dinspre Sebeș, Munții Apuseni și Cluj, au fost reabilitate 24 de străzi din Orașul de Jos și s-a reabilitat apoi infrastructura majoră care susține principalele trasee ale transportului în comun.

Au fost în total 6 proiecte cu finanțare nerambursabilă europeană, derulate prin programele administrate de ADR Centru, valoarea totală a sprijinului european ridicându-se la peste 50 de milioane de euro. Acum am semnat contractul, pentru finanțarea Centurii de Sud-Vest, de aproape 16 milioane de euro, finanțare nerambursabilă, un proiect care va contribui substanțial la crearea unui al doilea inel de trafic în Alba Iulia, dacă ne gândim că primul inel este cel care înconjoară Cetatea. Inelul de care vorbesc poate fi întregit destul de curând, odată cu construirea Centurii de Nord, un proiect pentru care și-au dat mâna Primăria Alba Iulia, Consiliul Județean Alba și Primăria Ighiu”, a declarat domnul Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

Detalii tehnice

Obiectivul general al proiectului depus de municipalitatea albaiuliană este dezvoltarea unei infrastructuri moderne, eficiente și sustenabile pentru transportul public și mobilitatea urbană în municipiul Alba Iulia, prin modernizarea și decarbonizarea transportului public și crearea unui culoar verde de mobilitate urbană. Realizarea lui va crea o conexiune optimă cu pistele de biciclete construite în cadrul celor două proiecte majore de mobilitate recent finalizate, finanțate prin POR 2014-2020, creând continuitatea acestora și încurajând folosirea bicicletelor în detrimentul autoturismului propriu. De asemenea, un alt beneficiu este crearea de noi trasee de transport în comun în această zonă rezidențială aflată în expansiune.

Pentru aceasta va fi construită o arteră modernă cu funcțiuni multiple, cu doua benzi pe sens, benzi dedicate transportului public, trotuare, piste pentru biciclete și zone verzi liniare. Transportul public este sprijinit prin benzi dedicate autobuzelor, cu o lungime totală de 4.404 m, care asigură o circulație fluentă și prioritară pentru mijloacele de transport în comun. Pentru creșterea siguranței, proiectul include două pasaje supraterane peste străzile Brândușei și Orlea, care elimină conflictele de trafic între fluxurile locale și principale. De-a lungul arterei principale se amenajează 4.700 m liniari de piste pentru biciclete (în regim de sens unic), cu o suprafață totală de 9.960 mp și trotuare pe o suprafață totală de 11.723 mp, cu finisaje antiderapante și rampe pentru accesibilitate. Proiectul include un sistem de semnalizare rutieră verticală și orizontală.

Se montează 201 indicatoare rutiere și se realizează marcaje care includ și treceri de pietoni evidențiate și marcaje pentru traversarea carosabilului de către pistele de biciclete. De-a lungul traseului sunt propuse 6 stații de autobuz noi, dotate cu adăposturi. Pe traseul noii artere rutiere vor fi extinse rețelele de apă și canalizare, rețeaua de iluminat public și cea de monitorizare a traficului. Proiectul propune implementarea unui sistem avansat de management al traficului care va include semafoare, senzori și un centru de control.

Pe lângă lucrările de realizare a infrastructurii, proiectul prevede și implementarea unor activități conexe activității de bază între care cooperarea cu municipiul Edineț din Republica Moldova permite transferul de know-how în domeniul mobilității urbane, digitalizării serviciilor publice și planificării inteligente.

Beneficiarii principali ai proiectului sunt cei peste 9.000 de locuitori ai cartierelor noi din Sud-Vestul municipiului Alba Iulia, cărora li se adaugă aproape 75.000 de locuitori ai municipiului, reprezentând aproape un sfert din populația județului Alba, și mai mult de 150.000 de locuitori în întreaga Zonă Urbană Funcțională.

Se estimează o creștere a numărului de persoane care utilizează pistele de biciclete la aproape 28.000/an și a numărului de pasageri transportați de sistemul public la 125.195 utilizatori/an.

