În cele din urmă Consiliul Județean Alba devine partener în realizarea centurii ocolitoare de vest a Sebeșului: „Proiectul este vital pentru întregul județ”
Consiliul Județean Alba va deveni partener în realizarea centurii ocolitoare de vest a Sebeșului. Autoritățile din Alba au ajuns la concluzia că investiția este vitală pentru întregul județ.
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 28 mai 2026 a Consiliului Județean Alba se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT – Județul Alba (Partener 2) alături de UAT – Municipiul Sebeș în cadrul Parteneriatului de implementare încheiat între Municipiul Sebeș și Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. , în scopul realizării obiectivului de investiții „Drum de ocolire în partea de vest a Municipiului Sebeș”.
Până la momentul actual a fost elaborat studiul de fezabilitate aferent investiției iar documentația tehnică a parcurs etapele de avizare în cadrul ședințelor CTE din cadrul CNAIR și Ministerului Transporturilor. Parteneriatul constituit pentru realizarea investiției a depus proiectul „Drum de ocolire în partea de vest a Municipiului Sebeș” spre finanțare în cadrul Programului Transport 2021-2027, apelul „Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere –Proiecte de investiții situate pe secțiuni din afara rețelei TEN-T (proiecte noi de investiție, fazate, de sprijin)”.
Investiție majoră și… scumpă
Bugetul proiectului constituit în baza devizului general al investiției a stabilit bugetele celor doi parteneri după cum urmează:
– CNAIR – 1.856.624,44 lei, din care 1.113.974,66 lei contribuție proprie;
– Municipiul Sebeș – 88.747.788,30 din care 44.052.253,53 lei contribuție proprie și 15.327.365,75 contribuție pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile.
„Astfel, contribuția financiară Municipiului Sebeș este de mari dimensiuni, care în contextul actual este greu de acoperit. Ținând cont de importanța deosebită a realizării investiției „Drum de ocolire în partea de vest a Municipiului Sebeș” pentru întregul județ Alba și cu precădere pentru zona Sebeș cu comunele învecinate și pentru legătura cu Valea Sebeșului și Transalpina, Consiliul Județean Alba și-a manifestat interesul de a susține proiectul prin implicare financiară”, se subliniază în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Traseul ocolitoarei Sebeșului
Proiect este considerat, așadar, esențial pentru reducerea traficului greu care traversează în prezent atât Sebeșul, cât și localitatea Petrești. Noua variantă va face legătura între DN7 și DN67C – Transalpina, oferind o rută alternativă pentru vehiculele de tranzit și pentru traficul care vine dinspre Valea Sebeșului.
Traseul propus va avea aproximativ 5,5 kilometri și este proiectat ca drum național cu o bandă pe sens și viteză de proiectare de 100 km/h. Documentațiile tehnice prevăd amenajarea mai multor sensuri giratorii, drumuri agricole laterale și lucrări de relocare a utilităților.
Autoritățile locale susțin că investiția va contribui la reducerea poluării și a aglomerației din zonele locuite, în special în Petrești, unde traficul greu produce frecvent blocaje și disconfort pentru locuitori.
Semnale cu efect… întârziat
Primarul Dorin Nistor a deplâns în mai multe rânduri lipsa de implicare a Consiliul Județean Alba în susținerea proiectului centurii de vest a Sebeșului. Edilul a accentuat în poziționările sale publice că investiția este importantă pentru întreaga zonă, nu doar pentru oraș.
În cele din urmă, deși cu destulă întârzire, aceste semnale au efectul scontat.
