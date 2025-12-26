Jelena Delic și Evilania Martinez (Volei Alba Blaj), în echipa etapei a noua a Diviziei A1 la volei feminin | Campioana, 17 nominalizări în statistica FRV, cele mai multe Ariana Pîrv și Vittoria Piani
Jelena Delic și Evilania Martinez (Volei Alba Blaj), în echipa etapei a noua a Diviziei A1 la volei feminin | Campioana are 17 nominalizări în statistica FRV, cele mai multe Ariana Pîrv și Vittoria Piani
În această rundă, în care a câștigat în deplasare, 3-0 cu Rapid București, echipa din „Mica Romă” este reprezentată de Jelena Delic și Evilania Martinez, conform Federației Române de Volei.
Citește și: Transfer la Volei Alba Blaj: extrema Ana Escamilla (Spania), voleibalistă care a evoluat ultima dată în Turcia
După ultimul meci al anului în Divizia A1 la volei feminin, în echipa rundei a noua se regăsesc câte două jucătoare de la Volei Alba Blaj, CSM Constanța și CSO Voluntari și una de la Dinamo, antrenor fiind italianul Giovanni Caprara, primul tehnician care ajunge la 3 nominalizări.
*Jelena Delic – 11 puncte (+8). Pentru a doua oară în echipa etapei, centrul Blajului a pus umărul la victoria categorică din Giulești. 9 puncte reușite în atac, cu 64% eficiență, plus alți doi ași;
*Evilania Martinez – 14 puncte (+6). Cubaneza prinde pentru prima dată echipa etapei. În succesul de la București, cu Rapid, extrema campioanei a reușit 8 puncte în atac, cu 42% eficiență, plus două blocaje. A servit foarte bine și și-a trecut în cont patru ași. Pe preluare, a greșit două mingi. Cifrele ei: 41% recepție pozitivă și 23% excelentă.
*Formația blăjeană, 17 nominalizări
În prima rundă și a patra rundă, Blajul nu a avut nicio reprezentantă în echipa ideală întocmită de FRV, în rest, pe parcursul primei părți a sezonului regular gruparea ardeleană fiind mereu în top. Sunt 8 echipiere ale grupării ardelene incluse în topurile săptămânale, cele mai multe nominalizări avându-le Ariana Pîrv – 4 (la egalitate cu Iarina Axinte, CSO Voluntari) și Vittoria Piani – 3 nominalizări. Antrenorul principal Guillermo Naranjo Hernandez, totodată selecționerul reprezentativei feminine a României, are două prezențe. De asemenea Diana Vereș (libero, cea mai bună voleibalistă din 2025) și Jelena Delic s-au regăsit în două rânduri în formula ideală. Câte o prezență au adunat Drussyla Costa (căpitanul Blajului), Charlotte Krenicky (coordonator), Bianca Grama (centru) și extrema Evilania Martinez (venită mai târziu la echipă).
Volei Alba Blaj, deținătoarea eventului național, a terminat 2025 pe prima poziție a ierarhiei interne, cu 24 de puncte, la egalitate cu rivala CSO Voluntari, pe care o va întâlni, în „Alba Blaj” Arena, în prima rundă a returului, la primul meci intern al anului 2026, în jurul datei de 10 ianuarie. Startul noului an este unul incendiar, cu o deplasare în Franța, pentru disputa cu Le Cannet, în grupele Ligii Campionilor (8 ianuarie).
Foto: CSM Volei Alba Blaj
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Atacantul Denis Golda (CSM Unirea Alba Iulia), golgheterul Ligii 3 la finele anului | Vârful „alb-negrilor”, 16 reușite, mai mult decât 10 echipe
Atacantul Denis Golda (CSM Unirea Alba Iulia), golgheterul Ligii 3 la finele anului | Vârful „alb-negrilor”, 16 reușite, mai mult decât 10 echipe din eșalonul terț Atacantul Denis Golda, CSM Unirea Alba Iulia, este golgheterului Ligii 3 la finele anului 2025. Liderul Seriei 7 din eșalonul terț, formația „alb-negrilor”, cu cel mai prolific atac, dă […]
David Popovici a fost nominalizat pentru titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”. Sportivul român este pe aceeași listă cu Giannis Antetokounmpo sau Nikola Jokic
David Popovici a fost nominalizat pentru titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”. Sportivul român este pe aceeași listă cu Giannis Antetokounmpo sau Nikola Jokic David Popovici a fost nominalizat pentru titlul de „Cel mai bun sportiv din Balcani în 2025”, potrivit RRA. Sportivul român este inclus pe o listă cu nume […]
CSM Unirea Iulia și-a stabilit programul pregătirii de iarnă | Reunirea, în 12 ianuarie 2026, două stagii centralizate, unul în Antalya
CSM Unirea Iulia și-a stabilit programul pregătirii de iarnă | Reunirea va fi în 12 ianuarie 2026, cu două stagii centralizate, unul în Antalya CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, după 17 runde, și-a stabilit programul pregătirii de iarnă. „Alb-negrii” au programată reunirea luni, 12 ianuarie 2026, pentru primul antrenament sub […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Datoria guvernamentală a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei. Datele publicate de Ministerul Finanțelor
Datoria guvernamentală a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei. Datele publicate de Ministerul Finanțelor Datoria administrației publice...
Semnal de alarmă din vârful ANPC: ,,Lămâile și portocalele, considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate. Cum ajung la raft?”
Semnal de alarmă din vârful ANPC: ,,Lămâile și portocalele, considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate. Cum ajung la raft?”...
Știrea Zilei
VIDEO | „Butea feciorilor” în Daia Română 2025: Obicei de sute de ani în care tinerii îmbrăcați în costume colindă, dansează și înveselesc sătenii aducând vestea Naşterii Domnului
„Butea feciorilor” în Daia Română 2025: Obicei de sute de ani în care tinerii îmbrăcați în costume colindă, dansează și...
Tânăr de 16 ani din Alba Iulia, prins conducând ilegal în seara de Crăciun. Fără permis de conducere și mașina radiată
Tânăr de 16 ani din Alba Iulia, prins conducând ilegal în seara de Crăciun. Fără permis de conducere și mașina...
Curier Județean
28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de ninsori și vânt puternic în aproape toată țara
28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de...
VIDEO | Craii de la Vințu de Jos. Tinerii din sat se costumează și colindă pentru a duce mai departe tradiția celor Trei Magi: ,,Ritual din generație în generație”
Craii de la Vințu de Jos. Tinerii din sat se costumează și colindă pentru a duce mai departe tradiția celor...
Politică Administrație
FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa
Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității...
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...
Opinii Comentarii
De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții și obiceiuri
De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții...
MESAJE de CRACIUN fericit 2025! Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poți trimite celor dragi
Crăciun fericit! Mesaje de Crăciun 2025 • Felicitări de Crăciun • Urari de Craciun frumoase, amuzante, hazlii, haioase • Mesaje...