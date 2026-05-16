100.000 de lei, puși la bătaie pentru contorizarea turiștilor din Cetatea Alba Carolina: Cum vor fi numărați pietonii, bicicliștii și mașinile

Centrul Cultural Palatul Principilor, instituție publică de cultură în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, achiziționează sistem pentru contorizarea de persoane în Cetatea Alba Carolina, în valoare de aproximativ 100.000 lei + TVA.

Centrul Cultural Palatul Principilor funcționează ca structură integrată muzeu–cultură–turism-evenimente, cu atribuții privind organizarea de evenimente publice, promovarea turistică și punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric.

În contextul dezvoltării continue a activităților culturale și turistice din Cetatea Alba Carolina și al creșterii interesului public pentru zona centrală a cetății, autoritatea contractantă are nevoie de instrumente obiective de măsurare a fluxurilor de utilizatori ai spațiului public, în vederea fundamentării deciziilor administrative, culturale și turistice.

Zona centrală a Cetății Alba Carolina este caracterizată prin fluxuri variate și suprapuse: vizitatori individuali, grupuri turistice, participanți la evenimente culturale, public local, utilizatori ai spațiului pietonal, bicicliști și, în anumite puncte, trafic auto. În lipsa unei infrastructuri tehnice dedicate, evaluarea traficului de vizitatori și a intensității utilizării spațiului public se realizează preponderent estimativ, ceea ce limitează capacitatea instituției de a analiza riguros sezonalitatea, intervalele de vârf, impactul evenimentelor, traseele dominante sau gradul de utilizare a anumitor zone.

Sistemul solicitat trebuie să permită numărarea și clasificarea utilizatorilor, determinarea direcției de deplasare, colectarea și agregarea automată a datelor, transmiterea la distanță și configurarea în funcție de amplasament, în condiții de utilizare outdoor și cu respectarea cerințelor privind protecția datelor.

Sistemul va include:

1. Trei puncte de măsurare, astfel:

-2 puncte de măsurare pentru pietoni și cicliști;

-1 punct de măsurare pentru pietoni, cicliști și auto.

2. Sisteme de măsurare a fluxului traficului;

3. Servicii de analiză a datelor, dacă pachetul include și platformă/rapoarte/analize.

Obiectul achiziției îl reprezintă furnizarea, livrarea, instalarea, configurarea, punerea în funcțiune, testarea și instruirea personalului beneficiarului pentru un sistem de măsurare a fluxului traficului în zona centrală a Cetății Alba Carolina, precum și, după caz, servicii de analiză a datelor aferente sistemului.

