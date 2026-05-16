Curier Județean

100.000 de lei, puși la bătaie pentru contorizarea turiștilor din Cetatea Alba Carolina: Cum vor fi numărați pietonii, bicicliștii și mașinile

Ioana Oprean

Publicat

acum 28 de minute

în

De

100.000 de lei, puși la bătaie pentru contorizarea turiștilor din Cetatea Alba Carolina: Cum vor fi numărați pietonii, bicicliștii și mașinile

100.000 de lei sunt puși la bătaie pentru contorizarea turiștilor din Cetatea Alba Carolina. Sistemul va număra atât pietonii, bicicliștii, cât și mașinile.

Centrul Cultural Palatul Principilor, instituție publică de cultură în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, achiziționează sistem pentru contorizarea de persoane în Cetatea Alba Carolina, în valoare de aproximativ 100.000 lei + TVA.

Centrul Cultural Palatul Principilor funcționează ca structură integrată muzeu–cultură–turism-evenimente, cu atribuții privind organizarea de evenimente publice, promovarea turistică și punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric.

În contextul dezvoltării continue a activităților culturale și turistice din Cetatea Alba Carolina și al creșterii interesului public pentru zona centrală a cetății, autoritatea contractantă are nevoie de instrumente obiective de măsurare a fluxurilor de utilizatori ai spațiului public, în vederea fundamentării deciziilor administrative, culturale și turistice.

Zona centrală a Cetății Alba Carolina este caracterizată prin fluxuri variate și suprapuse: vizitatori individuali, grupuri turistice, participanți la evenimente culturale, public local, utilizatori ai spațiului pietonal, bicicliști și, în anumite puncte, trafic auto. În lipsa unei infrastructuri tehnice dedicate, evaluarea traficului de vizitatori și a intensității utilizării spațiului public se realizează preponderent estimativ, ceea ce limitează capacitatea instituției de a analiza riguros sezonalitatea, intervalele de vârf, impactul evenimentelor, traseele dominante sau gradul de utilizare a anumitor zone.

Sistemul solicitat trebuie să permită numărarea și clasificarea utilizatorilor, determinarea direcției de deplasare, colectarea și agregarea automată a datelor, transmiterea la distanță și configurarea în funcție de amplasament, în condiții de utilizare outdoor și cu respectarea cerințelor privind protecția datelor.

Sistemul va include:

1. Trei puncte de măsurare, astfel:

-2 puncte de măsurare pentru pietoni și cicliști;
-1 punct de măsurare pentru pietoni, cicliști și auto.

2. Sisteme de măsurare a fluxului traficului;
3. Servicii de analiză a datelor, dacă pachetul include și platformă/rapoarte/analize.

Obiectul achiziției îl reprezintă furnizarea, livrarea, instalarea, configurarea, punerea în funcțiune, testarea și instruirea personalului beneficiarului pentru un sistem de măsurare a fluxului traficului în zona centrală a Cetății Alba Carolina, precum și, după caz, servicii de analiză a datelor aferente sistemului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

APEL UMANITAR pentru un copil de doi anișori din Aiud. A cunoscut răceala instrumentelor chirurgicale înainte de a vedea lumina zilei: ,,Visul lui este să devină la fel ca ceilalți copii”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

16 mai 2026

De

APEL UMANITAR pentru un copil de doi anișori din Aiud. A cunoscut răceala instrumentelor chirurgicale înainte de a vedea lumina zilei: ,,Visul lui este să devină la fel ca ceilalți copii” Asociația Maria Agapia Aiud a lansat un apel umanitar pentru Matei, un copilaș de doar 2 ani din Aiud. Reprezentanții acesteia au transmis că […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Motivul pentru care coșarii împart dulciuri pe stradă celor care îi privesc: „Este o tradiție foarte veche”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

16 mai 2026

De

Motivul pentru care coșarii împart dulciuri pe stradă celor care îi privesc: „Este o tradiție foarte veche” Cea de-a treia ediție a Paradei Coșarilor a avut loc sâmbătă, 16 mai 2026, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Coșari din toată țara și din străinătate s-au întâlnit în inima cetății. În cadrul evenimentului a fost […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Polițiștii din Alba, activități informativ-preventive pe raza județului în săptămâna 11-15 mai 2026: Au verificat motocicliștii și au vizitat mai multe școli

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

16 mai 2026

De

Polițiștii din Alba, activități informativ-preventive pe raza județului în săptămâna 11-15 mai 2026: Au verificat motocicliștii și au vizitat mai multe școli În săptămâna 11-15 mai 2026, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfășurat activități informativ-preventive, în rândul cetățenilor din județ, dar și în rândul celor care tranzitează județul nostru, potrivit unui comunicat transmis […]

Citește mai mult