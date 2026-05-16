100.000 de lei, puși la bătaie pentru contorizarea turiștilor din Cetatea Alba Carolina: Cum vor fi numărați pietonii, bicicliștii și mașinile
100.000 de lei, puși la bătaie pentru contorizarea turiștilor din Cetatea Alba Carolina: Cum vor fi numărați pietonii, bicicliștii și mașinile
100.000 de lei sunt puși la bătaie pentru contorizarea turiștilor din Cetatea Alba Carolina. Sistemul va număra atât pietonii, bicicliștii, cât și mașinile.
Centrul Cultural Palatul Principilor, instituție publică de cultură în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, achiziționează sistem pentru contorizarea de persoane în Cetatea Alba Carolina, în valoare de aproximativ 100.000 lei + TVA.
Centrul Cultural Palatul Principilor funcționează ca structură integrată muzeu–cultură–turism-evenimente, cu atribuții privind organizarea de evenimente publice, promovarea turistică și punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric.
În contextul dezvoltării continue a activităților culturale și turistice din Cetatea Alba Carolina și al creșterii interesului public pentru zona centrală a cetății, autoritatea contractantă are nevoie de instrumente obiective de măsurare a fluxurilor de utilizatori ai spațiului public, în vederea fundamentării deciziilor administrative, culturale și turistice.
Zona centrală a Cetății Alba Carolina este caracterizată prin fluxuri variate și suprapuse: vizitatori individuali, grupuri turistice, participanți la evenimente culturale, public local, utilizatori ai spațiului pietonal, bicicliști și, în anumite puncte, trafic auto. În lipsa unei infrastructuri tehnice dedicate, evaluarea traficului de vizitatori și a intensității utilizării spațiului public se realizează preponderent estimativ, ceea ce limitează capacitatea instituției de a analiza riguros sezonalitatea, intervalele de vârf, impactul evenimentelor, traseele dominante sau gradul de utilizare a anumitor zone.
Sistemul solicitat trebuie să permită numărarea și clasificarea utilizatorilor, determinarea direcției de deplasare, colectarea și agregarea automată a datelor, transmiterea la distanță și configurarea în funcție de amplasament, în condiții de utilizare outdoor și cu respectarea cerințelor privind protecția datelor.
Sistemul va include:
1. Trei puncte de măsurare, astfel:
-2 puncte de măsurare pentru pietoni și cicliști;
-1 punct de măsurare pentru pietoni, cicliști și auto.
2. Sisteme de măsurare a fluxului traficului;
3. Servicii de analiză a datelor, dacă pachetul include și platformă/rapoarte/analize.
Obiectul achiziției îl reprezintă furnizarea, livrarea, instalarea, configurarea, punerea în funcțiune, testarea și instruirea personalului beneficiarului pentru un sistem de măsurare a fluxului traficului în zona centrală a Cetății Alba Carolina, precum și, după caz, servicii de analiză a datelor aferente sistemului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
APEL UMANITAR pentru un copil de doi anișori din Aiud. A cunoscut răceala instrumentelor chirurgicale înainte de a vedea lumina zilei: ,,Visul lui este să devină la fel ca ceilalți copii”
APEL UMANITAR pentru un copil de doi anișori din Aiud. A cunoscut răceala instrumentelor chirurgicale înainte de a vedea lumina zilei: ,,Visul lui este să devină la fel ca ceilalți copii” Asociația Maria Agapia Aiud a lansat un apel umanitar pentru Matei, un copilaș de doar 2 ani din Aiud. Reprezentanții acesteia au transmis că […]
VIDEO | Motivul pentru care coșarii împart dulciuri pe stradă celor care îi privesc: „Este o tradiție foarte veche”
Motivul pentru care coșarii împart dulciuri pe stradă celor care îi privesc: „Este o tradiție foarte veche” Cea de-a treia ediție a Paradei Coșarilor a avut loc sâmbătă, 16 mai 2026, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Coșari din toată țara și din străinătate s-au întâlnit în inima cetății. În cadrul evenimentului a fost […]
FOTO | Polițiștii din Alba, activități informativ-preventive pe raza județului în săptămâna 11-15 mai 2026: Au verificat motocicliștii și au vizitat mai multe școli
Polițiștii din Alba, activități informativ-preventive pe raza județului în săptămâna 11-15 mai 2026: Au verificat motocicliștii și au vizitat mai multe școli În săptămâna 11-15 mai 2026, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfășurat activități informativ-preventive, în rândul cetățenilor din județ, dar și în rândul celor care tranzitează județul nostru, potrivit unui comunicat transmis […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum pot verifica șoferii online punctele de penalizare și istoricul rutier. Cum afli dacă riști suspendarea permisului
Cum pot verifica șoferii online punctele de penalizare și istoricul rutier. Cum afli dacă riști suspendarea permisului Șoferii din România...
Trenurile Soarelui 2026: Biletele pentru cursele dedicate verii, scoase deja la vânzare de CFR Călători. Cât durează drumul până la litoral și ce rute sunt disponibile
Trenurile Soarelui 2026: Biletele pentru cursele dedicate verii, scoase deja la vânzare de CFR Călători. Cât durează drumul până la...
Știrea Zilei
VIDEO | Motocicliștii care participă la ”Respect în trafic”, ediția a XV-a, au ajuns la Alba Iulia: Marș moto pentru promovarea respectului reciproc și conștientizarea prezenței lor în trafic
Motocicliștii care participă la ”Respect în trafic”, ediția a XV-a, au ajuns la Alba Iulia: Marș moto pentru promovarea respectului...
VIDEO | Parada Coșarilor la Alba Iulia 2026: Eveniment unic, dedicat breslei coșarilor din toată lumea. Defilare în ținute de breaslă, purtate cu mândrie și tradiție
Parada Coșarilor la Alba Iulia 2026: Eveniment unic, dedicat breslei coșarilor din toată lumea. Defilare în ținute de breaslă, purtate...
Curier Județean
100.000 de lei, puși la bătaie pentru contorizarea turiștilor din Cetatea Alba Carolina: Cum vor fi numărați pietonii, bicicliștii și mașinile
100.000 de lei, puși la bătaie pentru contorizarea turiștilor din Cetatea Alba Carolina: Cum vor fi numărați pietonii, bicicliștii și...
APEL UMANITAR pentru un copil de doi anișori din Aiud. A cunoscut răceala instrumentelor chirurgicale înainte de a vedea lumina zilei: ,,Visul lui este să devină la fel ca ceilalți copii”
APEL UMANITAR pentru un copil de doi anișori din Aiud. A cunoscut răceala instrumentelor chirurgicale înainte de a vedea lumina...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români Cuviosul Teodor...
16 mai: Ziua Internațională a Luminii
16 mai: Ziua Internațională a Luminii La 19 septembrie 2016, Comitetul executiv al UNESCO a adoptat o rezoluţie pentru susţinerea...