APEL UMANITAR pentru un copil de doi anișori din Aiud. A cunoscut răceala instrumentelor chirurgicale înainte de a vedea lumina zilei: ,,Visul lui este să devină la fel ca ceilalți copii”
APEL UMANITAR pentru un copil de doi anișori din Aiud. A cunoscut răceala instrumentelor chirurgicale înainte de a vedea lumina zilei: ,,Visul lui este să devină la fel ca ceilalți copii”
Asociația Maria Agapia Aiud a lansat un apel umanitar pentru Matei, un copilaș de doar 2 ani din Aiud.
Reprezentanții acesteia au transmis că micuțul a cunoscut duritatea și răceala instrumentelor chirurgicale înainte de a vedea lumina zilei, iar părinții încearcă să strângă suma necesară pentru a-și permite operația din Germania, care ar putea rezolva problemele de sănătate ale celui mic.
„Numele lui este Matei. Are doi ani și jumătate. Din nefericire, a cunoscut duritatea și răceala instrumentelor chirurgicale înainte de a cunoaște lumina zilei.
A mai suportat o intervenție chirurgicală după un an. Face kinetoterapie, logopedie și tehnici costisitoare de stimulare reflexă a mobilității. Încă nu poate păși. Își mută singur piciorușele cu mâinile când dorește deplasarea.
Și cu toate acestea este un copil afectuos care înțelege cuprinsul de nespus al cuvântului „dor”. Necesită cu disperare o nouă intervenție, de data aceasta în străinătate. Dificilă și costisitoare. Părinții sunt devotați și ar face orice pentru binele copilului. Au nevoie de ajutor.
Visul lui Matei este să devină la fel ca ceilalți copii. Dar visele sunt împlinite prin oameni. Și cu dragoste, cu empatie și înțelegere. Aici intervenim noi, Asociația Maria Agapia Aiud. Cu ceea ce putem noi. Organizăm pentru acest copil campania „Inimioare pentru un zâmbet” Matei.
Ca un miracol, toate unitățile de învățământ din oraș doresc să participe. O premieră binecuvântată.”, a transmis Asociația Maria Agapia Aiud.
Apelul umanitar este făcut în parteneriat cu ,,Grădinița „Primii Pași”, Grădinița nr.2, Colegiul Național „Titu Maiorescu”, Școala Gimnazială „Axente Sever” și Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea”.
Program:
Școala Gimnazială „Axente Sever” – 21 mai: 10:30 – 13:30
Grădinița nr.2 – 26 mai: 12:00 – 16:00
Colegiul Național „Titu Maiorescu” – 27 mai: 12:00 – 14:00
Grădinița „Primii Pași” – 27 mai: 15:00 – 16:00
Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” – 19 iunie
Informații suplimentare:
- Asociația Maria Agapia Aiud
- Telefon 0740362470
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Motivul pentru care coșarii împart dulciuri pe stradă celor care îi privesc: „Este o tradiție foarte veche”
Motivul pentru care coșarii împart dulciuri pe stradă celor care îi privesc: „Este o tradiție foarte veche” Cea de-a treia ediție a Paradei Coșarilor a avut loc sâmbătă, 16 mai 2026, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Coșari din toată țara și din străinătate s-au întâlnit în inima cetății. În cadrul evenimentului a fost […]
FOTO | Polițiștii din Alba, activități informativ-preventive pe raza județului în săptămâna 11-15 mai 2026: Au verificat motocicliștii și au vizitat mai multe școli
Polițiștii din Alba, activități informativ-preventive pe raza județului în săptămâna 11-15 mai 2026: Au verificat motocicliștii și au vizitat mai multe școli În săptămâna 11-15 mai 2026, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba au desfășurat activități informativ-preventive, în rândul cetățenilor din județ, dar și în rândul celor care tranzitează județul nostru, potrivit unui comunicat transmis […]
FOTO | ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au lovit pe strada Mărășești
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au lovit pe strada Mărășești Un accident rutier a avut loc astăzi, 16 mai 2026, la Alba Iulia pe strada Mărășești. Din primele informații disponibile, două autoturisme sunt implicate în evenimentul rutier. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum pot verifica șoferii online punctele de penalizare și istoricul rutier. Cum afli dacă riști suspendarea permisului
Cum pot verifica șoferii online punctele de penalizare și istoricul rutier. Cum afli dacă riști suspendarea permisului Șoferii din România...
Trenurile Soarelui 2026: Biletele pentru cursele dedicate verii, scoase deja la vânzare de CFR Călători. Cât durează drumul până la litoral și ce rute sunt disponibile
Trenurile Soarelui 2026: Biletele pentru cursele dedicate verii, scoase deja la vânzare de CFR Călători. Cât durează drumul până la...
Știrea Zilei
VIDEO | Motocicliștii care participă la ”Respect în trafic”, ediția a XV-a, au ajuns la Alba Iulia: Marș moto pentru promovarea respectului reciproc și conștientizarea prezenței lor în trafic
Motocicliștii care participă la ”Respect în trafic”, ediția a XV-a, au ajuns la Alba Iulia: Marș moto pentru promovarea respectului...
VIDEO | Parada Coșarilor la Alba Iulia 2026: Eveniment unic, dedicat breslei coșarilor din toată lumea. Defilare în ținute de breaslă, purtate cu mândrie și tradiție
Parada Coșarilor la Alba Iulia 2026: Eveniment unic, dedicat breslei coșarilor din toată lumea. Defilare în ținute de breaslă, purtate...
Curier Județean
APEL UMANITAR pentru un copil de doi anișori din Aiud. A cunoscut răceala instrumentelor chirurgicale înainte de a vedea lumina zilei: ,,Visul lui este să devină la fel ca ceilalți copii”
APEL UMANITAR pentru un copil de doi anișori din Aiud. A cunoscut răceala instrumentelor chirurgicale înainte de a vedea lumina...
VIDEO | Motivul pentru care coșarii împart dulciuri pe stradă celor care îi privesc: „Este o tradiție foarte veche”
Motivul pentru care coșarii împart dulciuri pe stradă celor care îi privesc: „Este o tradiție foarte veche” Cea de-a treia...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români Cuviosul Teodor...
16 mai: Ziua Internațională a Luminii
16 mai: Ziua Internațională a Luminii La 19 septembrie 2016, Comitetul executiv al UNESCO a adoptat o rezoluţie pentru susţinerea...