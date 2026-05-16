APEL UMANITAR pentru un copil de doi anișori din Aiud. A cunoscut răceala instrumentelor chirurgicale înainte de a vedea lumina zilei: ,,Visul lui este să devină la fel ca ceilalți copii”

Asociația Maria Agapia Aiud a lansat un apel umanitar pentru Matei, un copilaș de doar 2 ani din Aiud.

Reprezentanții acesteia au transmis că micuțul a cunoscut duritatea și răceala instrumentelor chirurgicale înainte de a vedea lumina zilei, iar părinții încearcă să strângă suma necesară pentru a-și permite operația din Germania, care ar putea rezolva problemele de sănătate ale celui mic.

„Numele lui este Matei. Are doi ani și jumătate. Din nefericire, a cunoscut duritatea și răceala instrumentelor chirurgicale înainte de a cunoaște lumina zilei.

A mai suportat o intervenție chirurgicală după un an. Face kinetoterapie, logopedie și tehnici costisitoare de stimulare reflexă a mobilității. Încă nu poate păși. Își mută singur piciorușele cu mâinile când dorește deplasarea.

Și cu toate acestea este un copil afectuos care înțelege cuprinsul de nespus al cuvântului „dor”. Necesită cu disperare o nouă intervenție, de data aceasta în străinătate. Dificilă și costisitoare. Părinții sunt devotați și ar face orice pentru binele copilului. Au nevoie de ajutor.

Visul lui Matei este să devină la fel ca ceilalți copii. Dar visele sunt împlinite prin oameni. Și cu dragoste, cu empatie și înțelegere. Aici intervenim noi, Asociația Maria Agapia Aiud. Cu ceea ce putem noi. Organizăm pentru acest copil campania „Inimioare pentru un zâmbet” Matei.

Ca un miracol, toate unitățile de învățământ din oraș doresc să participe. O premieră binecuvântată.”, a transmis Asociația Maria Agapia Aiud.

Apelul umanitar este făcut în parteneriat cu ,,Grădinița „Primii Pași”, Grădinița nr.2, Colegiul Național „Titu Maiorescu”, Școala Gimnazială „Axente Sever” și Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea”.

Program:

Școala Gimnazială „Axente Sever” – 21 mai: 10:30 – 13:30

Grădinița nr.2 – 26 mai: 12:00 – 16:00

Colegiul Național „Titu Maiorescu” – 27 mai: 12:00 – 14:00

Grădinița „Primii Pași” – 27 mai: 15:00 – 16:00

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” – 19 iunie

Informații suplimentare:

Asociația Maria Agapia Aiud

Telefon 0740362470

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI