Japonia va avea TVA zero pentru combustibili și energie din 2026, la o inflație de 3%. Economist: ,,România are inflația 10%, iar Guvernul „ne ajută” la anul cu un potop de creșteri de taxe”

Primul Ministru al Japoniei a anunțat că va face în 2026 TVA zero pentru combustibili și energie pentru a ajuta populația, deoarece inflația este mare. De asemenea, a anunțat un plan economic de 135 miliarde dolari pentru a ajuta companiile IMM din Japonia, scrie economistul Radu Georgescu într-o postare recentă pe rețelele de socializare.

La polul opus, în România are o inflație de 10% și Guvernul anunță de anul viitor noi majorări de taxe.

,,Guvernele României ș Japoniei au strategii economice complet diferite. Primul Ministru al Japoniei a anunțat că va face în 2026 TVA zero pentru combustibili și energie!

Poftim?? Ce-i asta?? Primul Ministru al Japoniei a mâncat aseară sushi stricat? Tipa care este Prim Ministru, Sanae Takaichi, a spus că vrea să ajute populația deoarece inflația din Japonia este mare.

Păi cât este inflația în Japonia? Ne spune Google: în Japonia inflația este 3%.

Poftim? Pentru Primul Ministru din Japonia inflația de 3% este mare? Și vrea să ajute populația?

Păi în România inflația este 10%. Deși în România inflația este de 3 ori mai mare, Guvernul din România „ne ajută” la anul cu un potop de creșteri de taxe.

Stai că nu este tot, această tipă este simpatică. Tot azi a spus că a făcut un plan economic de 135 miliarde dolari pentru a ajuta companiile IMM din Japonia.

Ea a explicat că firmele japoneze trebuie ajutate de Guvern deoarece este o perioadă dificilă economică.

Poftim?? Păi Guvernul din România face invers: în 2026 cresc taxele pentru toate firmele din România și pentru toate PFA-urile.

Ori Guvernul Japoniei face ceva extrem de greșit, ori Guvernul României. Sigur un Guvern face harakiri economic și pentru populație și pentru firme. Vom afla curând care Guvern.

PS: O informație de la Google. Tipa care este Prim Ministru în Japonia a făcut o facultate economica printre cele mai bune facultăți economice din lume.

Mie îmi este teamă pentru România că această tipă chiar știe economie.

Tu ce crezi: cine are dreptate? Guvernul României sau Guvernul Japoniei?”, a scris economistul pe Facebook.

