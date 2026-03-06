Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 martie 2026. Asigură măsurile de ordine la evenimentele dedicate manifestărilor culturale și sportive din județ

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor asigura ordinea publică la mai multe evenimente care se desfășoară pe raza județului Alba, în acest weekend 7 – 8 martie 2026.

Potrivit I.J.J Alba, în acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor fi prezenți la mai multe manifestări sportive și culturale organizate pe raza județului, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și pentru prevenirea faptelor antisociale.

Astfel, jandarmii vor acționa în municipiul Blaj, la baza sportivă ,,Veza’’, unde va avea loc meciul de fotbal din cadrul Ligii a III-a dintre echipele ACS CIL Blaj și Unirea DMO. De asemenea, tot în municipiul Blaj, la Sala Polivalentă, vor fi prezenți la meciul de volei feminin din cadrul Diviziei A1 dintre echipele CSM Volei Alba Blaj și Rapid București.

Totodată, jandarmii vor asigura măsurile de ordine publică în municipiul Sebeș, la baza sportivă ,,Pielarul’’, unde se va disputa meciul de fotbal din cadrul Ligii a III-a dintre echipele CS Universitar Alba Iulia și Progresul Pecica Arad.

Efective de jandarmi vor fi prezente și în zona Domeniului Schiabil Șureanu, cu ocazia desfășurării competiției sportive „Cupa de Schi Șureanu – ediția 2026”.

De asemenea, jandarmii vor asigura măsurile de ordine publică și în comuna Rimetea, unde va avea loc manifestarea culturală tradițională intitulată „Înmormântarea Fărșangului”.

Pentru ca aceste evenimente să se desfășoare în condiții de siguranță, recomandăm participanților să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine, să adopte un comportament civilizat și să acorde o atenție sporită bunurilor personale și copiilor.

Jandarmeria Alba va acționa pe întreaga durată a desfășurării acestor activități pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și pentru siguranța tuturor participanților.

