Curier Județean

Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 martie 2026. Asigură măsurile de ordine la evenimentele dedicate manifestărilor culturale și sportive din județ

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Jandarmii din Alba, la datorie în weekendul 7-8 martie 2026. Asigură măsurile de ordine la evenimentele dedicate manifestărilor culturale și sportive din județ

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor asigura ordinea publică la mai multe evenimente care se desfășoară pe raza județului Alba, în acest weekend 7 – 8 martie 2026.

Potrivit I.J.J Alba, în acest sfârșit de săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor fi prezenți la mai multe manifestări sportive și culturale organizate pe raza județului, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și pentru prevenirea faptelor antisociale.

Astfel, jandarmii vor acționa în municipiul Blaj, la baza sportivă ,,Veza’’, unde va avea loc meciul de fotbal din cadrul Ligii a III-a dintre echipele ACS CIL Blaj și Unirea DMO. De asemenea, tot în municipiul Blaj, la Sala Polivalentă, vor fi prezenți la meciul de volei feminin din cadrul Diviziei A1 dintre echipele CSM Volei Alba Blaj și Rapid București.

Totodată, jandarmii vor asigura măsurile de ordine publică în municipiul Sebeș, la baza sportivă ,,Pielarul’’, unde se va disputa meciul de fotbal din cadrul Ligii a III-a dintre echipele CS Universitar Alba Iulia și Progresul Pecica Arad.

Efective de jandarmi vor fi prezente și în zona Domeniului Schiabil Șureanu, cu ocazia desfășurării competiției sportive „Cupa de Schi Șureanu – ediția 2026”.

De asemenea, jandarmii vor asigura măsurile de ordine publică și în comuna Rimetea, unde va avea loc manifestarea culturală tradițională intitulată „Înmormântarea Fărșangului”.

Pentru ca aceste evenimente să se desfășoare în condiții de siguranță, recomandăm participanților să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine, să adopte un comportament civilizat și să acorde o atenție sporită bunurilor personale și copiilor.

Jandarmeria Alba va acționa pe întreaga durată a desfășurării acestor activități pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și pentru siguranța tuturor participanților.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

CTS Alba, un nou apel la DONARE DE SÂNGE grupa A pozitiv: ,,Au fost situații în care un singur bolnav a avut nevoie de o cantitate mare de sânge”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 minute

în

6 martie 2026

De

CTS Alba, un nou apel la DONARE DE SÂNGE grupa A pozitiv: ,,Au fost situații în care un singur bolnav a avut nevoie de o cantitate mare de sânge” Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba a făcut, vineri, 6 martie 2026, un nou apel la donare pentru sânge, grupa A pozitiv. În ultimele zile, CTS […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Copiii de la Clubul SMART CODE KIDS din Bucium au construit un semafor virtual în cadrul unei activități de programare. Cum au reușit

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

6 martie 2026

De

Copiii de la Clubul SMART CODE KIDS din Bucium au construit un semafor virtual în cadrul unei activități de programare. Cum au reușit Copiii din grupa de avansați a Clubului SMART CODE KIDS din comuna Bucium au participat la o activitate de programare în cadrul căreia au construit un semafor virtual folosind aplicația Tinkercad. În […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | O cunoscută profesoară de chimie dintr-un oraș din Alba s-a pensionat: „Profesionalismul, răbdarea și devotamentul ei vor rămâne un reper”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

6 martie 2026

De

O cunoscută profesoară de chimie dintr-un oraș din Alba s-a pensionat: „Profesionalismul, răbdarea și devotamentul ei vor rămâne un reper” Profesoara de chimie Rodica Coroi, de la Liceul Teoretic Teiuș, s-a pensionat, momentul fiind marcat de colectivul unității de învățământ printr-un mesaj de apreciere pentru activitatea desfășurată de-a lungul anilor. Profesoara a format generații de […]

Citește mai mult