Jandarmii din Alba, la datorie în weekend: Vor asigura măsurile de siguranță la evenimentele religioase și sportive din județ

În acest sfârșit de săptămână, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba vor fi angrenate în misiuni de asigurare a măsurilor de ordine și siguranță publică, în contextul desfășurării unor evenimente sportive și religioase pe raza județului.

Astfel, echipajele de jandarmi vor fi prezente pe stadionul „Veza” din Municipiul Blaj, unde se va disputa meciul de fotbal din cadrul Ligii a 3-a dintre ACS CIL Blaj și CS Universitar Alba Iulia. De asemenea, vom fi prezenți pe stadionul „Cetate” din Municipiul Alba Iulia, la partida dintre CSM Unirea Alba Iulia și ACS Progresul Pecica.

Tot în cadrul competițiilor sportive din Liga a 3-a, jandarmii vor asigura măsurile specifice și pe stadionul comunal din Șugag, unde se va desfășura meciul dintre CSL Hidro Mecanica Șugag 1984 și CSC Ghiroda și Giarmata Vii.

Jandarmii vor acționa și la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj, cu prilejul ceremoniei religioase organizate în contextul înscăunării noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

Recomandăm participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine și să manifeste un comportament responsabil, pentru buna desfășurare a tuturor evenimentelor programate.

