Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 9-10 august 2025. Vor asigura măsurile de siguranță la Festivalul Internațional de Folclor și în Cetatea Alba Carolina la Truck Tuning Art. Recomandări pentru populație

Jandarmii din Alba vor fi la datorie în weekend-ul 9-10 august 2025, la Festivalul Internațional de Folclor și în Cetatea Alba Carolina la Truck Tuning Art. Recomandări pentru populație

Jandarmii din Alba vor asigura măsuri de ordine și siguranță publică și în acest sfârșit de săptămână la evenimentele desfășurate pe raza județului

În acest sfârșit de săptămână, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba vor acționa pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică la evenimentele care se desfăşoară pe raza județului Alba.

”Vor fi în atenție manifestările cultural-artistice de la Aiud unde se desfășoară în aceste zile Festivalul Internațional de Folclor și în Cetatea Alba Carolina la Truck Tuning Art. De asemenea, sunt în atenție și evenimentele religioase și sportive din acest sfârșit de săptămână, iar jandarmii de la posturile montane sunt pregătiți să intervină pentru ajutorarea celor aflați în dificultate în stațiunile turistice din județ.

Ne vom preocupa ca aceste evenimente să se desfășoare în condiții de siguranță având în vedere prevenirea fenomenului contravențional și infracțional, descurajarea persoanelor predispuse la comiterea de fapte antisociale și aplicarea măsurilor legale la constatarea producerii acestora.

Colegii noștri vor asigura măsuri de ordine publică și vor fi prezenți pentru a preveni, descuraja și combate faptele antisociale și pentru a interveni atunci când situația o impune.

Jandarmeria Alba recomandă participanților la aceste manifestări să respecte măsurile dispuse de organizatori și să adopte un comportament civilizat, iar dacă vă aflați într-o situație dificilă sau dacă sunteți martorii săvârșirii unor fapte antisociale, solicitați ajutorul jandarmilor sau apelați numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

Vă dorim tuturor un sfârșit de săptămână liniștit și vă asigurăm de prezența noastră atunci când situația o impune”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba.

