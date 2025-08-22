Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 august 2025. Vor asigura măsurile de siguranță la Alba Carolina Bike Race și Drag de Întregalde. Recomandări pentru populație

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 august 2025. Vor asigura măsurile de siguranță la Alba Carolina Bike Race și Drag de Întregalde

Jandarmii din Alba vor asigura măsuri de ordine și siguranță publică și în acest sfârșit de săptămână la evenimentele desfășurate pe raza județului.

La sfârșitul acestei săptămâni, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba vor fi prezenți în mijlocul cetățenilor pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, cu ocazia desfășurării manifestărilor cultural-artistice și sportive din zona de competență.

Jandarmii vor fi prezenți la Alba Carolina Bike Race și la Drag de Întregalde, evenimente ce se desfășoară în aceste zile.

„Scopul misiunilor este prevenirea incidentelor și sprijinirea cetățenilor, astfel încât evenimentele devenite deja tradiție la nivelul județului să se desfășoare în siguranță. În același timp, ne continuăm atribuțiile zilnice în zona de responsabilitate prin acțiuni de prevenire și intervenții la solicitările cetățenilor”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba.

Recomandări utile:

*supravegheați copiii și evitați aglomerațiile excesive;

*păstrați bunurile personale în siguranță;

*respectați indicațiile organizatorilor și ale efectivelor de jandarmi;

*dacă întâmpinați probleme sau observați fapte antisociale, vă puteți adresa direct jandarmilor aflați în dispozitiv sau apelați numărul unic de urgență 112.

