Iulia Bîrlea, reușită remarcabilă la olimpiada de limba engleză. Tânăra de la Colegiul National ”David Prodan” Cugir, calificare în etapa națională, după un baraj cu alți 4 elevi care au obținut aceeași notă

Eleva Iulia Bîrlea, din clasa a XI-a A, profil Filologie intensiv limba engleză, de la Colegiul Național ”David Prodan” din Cugir, s-a calificat la etapa națională a olimpiadei de limba engleză, după ce a ieșit prima în urma unui baraj cu alți 4 elevi care au obținut aceeași notă.

Odată cu sosirea primăverii, au început să vină și veștile bune. Se pare că și în acest an, mărțișorul nostru cel mai de preț e reprezentat de rezultatele deosebite ale elevilor de la Colegiul Național David Prodan la olimpiadele școlare.

Am început astfel acest sezon în forță, cu succesul remarcabil al elevei noastre Iulia Bîrlea din clasa a XI-a C – profil filologie intensiv limba engleză- care a reușit să se claseze pe primul loc la etapa județeană a Olimpiadei de Limba Engleză, performanță de excepție care îi oferă oportunitatea de a ne reprezenta instituția la etapa națională, consolidând astfel prestigiul colegiului și evidențiind faptul că excelența academică ne caracterizează.

Deși o cunoașteți pe Iulia din anii trecuți când am avut șansa să o menționăm în rândul elevilor cu rezultate deosebite, țin să vă reamintesc că această elevă care de altfel se distinge printr-o pasiune autentică pentru limba engleză este și de o rigurozitate exemplară în procesul de învățare. Dedicarea sa constantă, spiritul analitic și abilitatea de a se exprima cu claritate și precizie în această limbă străină sunt calități care i-au adus o binemeritată reușită. Model de perseverență, Iulia și-a promis solemn încă de anul trecut că pe clasa a XI-a, se va autodepăși iar astăzi avem ocazia să constatăm că s-a ținut de promisiune.

Trebuie să mai spunem că Iulia nu a avut o sarcina deloc ușoară ca să ajungă aici deoarece la proba scrisă 5 elevi au obținut același punctaj iar conform metodologiei pentru departajare a fost organizat un baraj în urma căruia s-a clasat prima.

Dar să vedem ce a spus Iulia referitor la experiența sa:

“Anul acesta nu am avut un subiect deloc ușor- subiectele de la olimpiadă, mai ales la acest nivel sunt oricum destul de problematice – și aș putea spune că i-a pus în dificultate pe toți participanții. În ciuda faptului că am concurat cu elevi de la liceele de top ale județului, am reușit să mă calific la etapa națională a olimpiadei de limba engleză cu un punctaj aproape perfect. Un asemenea succes nu vine evident peste noapte, a fost nevoie de multă muncă și de mult efort ca să ajung unde sunt, această calificare este atât recompensa acelei munci depuse, cât și dovada cunoștințelor acumulate de-a lungul anilor.

Sunt foarte mândră de faptul că anul acesta o să fiu în măsură să reprezint liceul la etapa națională, cum am promis anul trecut, și sper ca reușita mea să reprezinte pentru cei care merg la alte olimpiade o motivație, o conștientizare a faptului că pot să realizeze tot ceea ce își propun dacă își doresc cu adevărat.

Vreau să le mulțumesc pe această cale și doamnelor mele profesoare – dna Lilica Vanț și dna Anca Alisie pentru îndrumarea și sprijinul oferit în toată această perioadă.“

Îi adresăm sincere felicitări elevei noastre pentru această realizare deosebită și îi dorim mult succes în continuare la etapa națională, unde suntem încrezători că se va descurca excelent.

Felicitări, Iulia!

prof. Alisie Anca

