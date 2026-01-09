ISU Alba: Zeci de misiuni în ultimele 24 de ore. Șase situații de urgență cauzate direct de căderile de zăpadă și aproape 30 de urgențe medicale

Echipajele ISU Alba au intervenit în 63 de situații de urgență, în ultimele 24 de ore, în colaborare cu SVSU, pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteo periculoase, în contextul unei avertizări Cod Galben de ninsori, vânt și ger.

Potrivit ISU Alba, ​echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba au intervenit în 63 de situații de urgență și au acționat împreună cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență (SVSU) pentru gestionarea efectelor fenomenelor hidro-meteorologice.

​Intervențiile s-au desfășurat sub incidența avertizării de Cod Galben (ninsori, vânt și ger), prioritățile fiind siguranța cetățenilor și menținerea funcționalității infrastructurii critice.

​Misiuni operative desfășurate de ISU Alba și SVSU

​Eforturile salvatorilor s-au concentrat pe următoarele tipuri de intervenții:

Echipajele ISU Alba au acționat pentru:

* ​6 situații de urgență cauzate direct de căderile de zăpadă (degajare arbori, deblocare infrastructură);

* ​28 de urgențe medicale (SMURD);

* ​Stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească;

* ​4 alte situații de urgență;

De asemenea, pompierii militari au executat 25 de misiuni de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost.

​Intervenții SVSU:

* ​Echipajele serviciilor voluntare au acționat în 13 situații pentru degajarea arborilor căzuți pe drumurile înzăpezite și restabilirea circulației rutiere.

​​Situația alimentării cu energie electrică

Conform informațiilor transmise de către DEER – Sucursala Alba, la momentul actual, la nivelul județului Alba nu mai există utilizatori nealimentați cu energie electrică.

​Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, personalul fiind pregătit să intervină operativ pentru salvarea vieților și protejarea bunurilor cetățenilor.

Recomandăm populației să urmărească în continuare avertizările meteorologice oficiale și să apeleze numărul unic 112 pentru orice situație care pune în pericol viața sau integritatea persoanelor.

