ISU Alba: 110 misiuni gestionate de pompieri în minivacanța de Crăciun. Cinci incendii și două accidente, printre intervenții
ISU Alba a gestionat 110 misiuni gestionate de pompieri în minivacanța de Crăciun, printre ele fiind cinci incendii și două accidente la care au intervenit salvatorii.
Pompierii din cadrul ISU Alba au gestionat în perioada 25 – 28.12.2025 110 misiuni după cum urmează:
-100 misiuni SMURD
-5 Incendii;
-2 Misiuni la accidente rutiere;
-3 alte tipuri de misiuni.
În contextul riscurilor actuale – de la incendii și accidente rutiere, până la fenomene meteo extreme – responsabilitatea individuală devine o componentă vitală a siguranței comunității. Reacția rapidă și corectă în primele momente este decisivă pentru protejarea vieții și a bunurilor.
Pompierii militari din cadrul ISU Alba asigură permanența serviciului 24 de ore din 24, însă eforturile noastre trebuie completate de o conduită preventivă din partea cetățenilor. Educația și pregătirea sunt cele mai eficiente arme împotriva dezastrelor.
Vă îndemnăm să accesați resursele oficiale de informare: aplicația DSU și platforma națională fiipregatit.ro, pentru a învăța cum să acționați corect în situații limită.
