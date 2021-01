IPJ Alba: Recomandări pentru participanții la trafic „Nu conduceți sub influența alcoolului”

IPJ Alba transmite conducătorilor auto să nu conducă sub nicio formă sub influența alcoolului. Acest act reprezintă o contravenție și este sancționată cu amendă și suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

Consumul de alcool reprezintă una din cauzele de conturbare a capacității de conducere, deși există tendința de a se subestima rolul său.

Șoferii aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele.

Consumul de băuturi alcoolice reduce viteza de reacţie şi precizia mişcărilor şi poate determina scăderea acuităţii vizuale şi auditive.

Legea prevede o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. Sub această valoare, fapta constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

Consumul de alcool constituie un factor de mare risc asupra traficului rutier, influenţând în mare măsură producerea accidentelor de circulaţie!