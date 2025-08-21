Rămâi conectat

IPJ Alba intensifică eforturile împotriva violenței domestice: 137 de ordine de protecție provizorii și 8 cazuri cu monitorizare electronică, în doar 7 luni

IPJ Alba intensifică eforturile împotriva violenței domestice. În doar 7 luni au fost emise 137 de ordine de protecție provizorii iar în 8 cazuri s-a dispus monitorizarea electronică

În primele 7 luni ale anului 2025, polițiștii din județul Alba au intervenit la 911 cazuri de violență domestică, au emis 137 de ordine de protecție provizorii iar în 8 dintre aceste cazuri s-a aplicat măsura monitorizării electronice a agresorilor.

Dintre cele 137 de ordine provizorii, 32 au fost transformate în ordine de protecție emise de instanțe. Conform statisticilor, peste 60% dintre cazurilor de agresiune domestică s-au produs în mediu urban.

Cifrele oficiale arată un trend de scădere moderată în faptele de violență domestică față de anul precedent și evidențiază un demers activ al poliției în prevenirea și protecția victimelor.

Totuși, violența domestică rămâne o problemă gravă în județul Alba, unde, în primele luni ale anului 2025, zeci de victime au solicitat sprijinul autorităților, iar poliția a emis încearcă să prevină noi agresiuni.

