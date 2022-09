Ioan Ovidiu Sabău, ultima țintă pentru banca tehnică a CSM Unirea Alba Iulia! Corvinul Hunedoara, liderul Seriei 9, pe „Cetate”

Volebalistul ocnamureșean Florian “Bela” Bartha, component al echipei naționale, a făcut un nou pas important în carieră și a semnat un contract cu Dinamo București, vicecampioana națională și participantă în Cupa CEV. Jucătorul din Alba păsăsește astfel, după un an, SCMU Craiova, cu care a terminat ediția precedentă pe ultima treaptă a podiumului.

În acest sezon voleibalistul originar din Ocna Mureș, a cucerit prima medalie la nivel de seniori. Centrul în vârstă de 21 de ani a luat medalia de bronz cu SCMU Craiova, echipa unde s-a transferat vara trecută. Jucătorul din Alba a ajuns în Cetatea Banilor după trei ani petrecuți la Unirea Dej, iar anul trecut a debutat la prima reprezentativă, la jocurile din Golden League, din Ucraina.

“Are calități și depinde de el foarte mult și de cei care-l antrenează. Are un antrenor bun la Dinamo, pe Fernando Muñoz. Îl cunosc foarte bine, un amic, un tip foarte ambițios, un tip strict, sever. Are idei clare despre volei, îl cunosc de ani de zile, are o experiență deosebită. A antrenat în Turcia la Ziraat Ankara, la cluburi mari, antrenorul naționalei spaniole vreo 9 ani la rând, dacă nu mă înșel. Un tip pus la punct zi cu zi la tot ce reprezintă voleiul. E o decizie importantă pentru Bela, din câte am înțeles Dinamo încearcă să meargă pe un drum câștigător”, a declarat pe această temă Gianni Crețu, antrenorul anuui 2022 în voleiul masculin european, cel care în luna mai a intrat în istoria voleiului masculin polonez și cel european, după ce a realizat o triplă incredibilă cu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (de care s-a despărțit între timp) – prima echipă din această țară care a cucerit Cupa Poloniei, campionatul și Liga Campionilor.

Jucătorul din Alba evoluează pe poziția de centru și în această vară s-a transferat de la SCM Craiova, cu care a terminat pe locul al treilea, la vicecampioana națională Dinamo București. Dupa ce în luna iulie a câștigat Silver League la Budapesta, echipa natională a României , cu Florian Bartha în efectiv, s-a clasat pe primul loc în grupa și va participa din nou la turneul final după patru ani, ultima prezență fiind bifată în 2019.