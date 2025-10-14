Rămâi conectat

Investitorii la bursă, monitorizați de ANAF. Fiscul extinde controalele asupra veniturilor din tranzacții financiare

Rebecca Buzdugan

acum o oră

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intensificat, în ultimele luni, controalele asupra persoanelor fizice care au obținut venituri din investiții, pe fondul deficitului bugetar cu care se confruntă România. Printre măsurile luate se numără transmiterea de notificări către contribuabilii care nu au depus la termen declarația unică, documentul fiscal prin care se raportează, printre altele, și veniturile din investiții.

Potrivit instituției, vizate sunt în special persoanele care au realizat câștiguri din tranzacții bursiere, inclusiv din investiții pe platforme internaționale. ANAF precizează că poate verifica veniturile realizate începând cu anul 2019, an care urmează să se prescrie cel mai devreme la data de 26 decembrie 2026. Astfel, contribuabilii pot primi notificări privind venituri nedeclarate pentru oricare dintre anii 2019–2025.

Reprezentanții instituției atrag atenția că, în cazul în care contribuabilul nu răspunde în termen la notificare, obligațiile fiscale pot fi stabilite din oficiu, iar sumele impuse pot depăși valorile reale. În plus, neconformarea poate conduce la blocarea conturilor bancare sau la reținerea sumelor restante prin intermediul angajatorului.

„Recomandăm tuturor persoanelor fizice care au obținut venituri din investiții să verifice dacă au primit notificări de la ANAF, în special prin Spațiul Privat Virtual. Este esențial ca aceste venituri, fie ele profituri sau pierderi, să fie declarate corect în declarația unică, pentru a evita calcule eronate ale impozitului și eventuale popriri”, a declarat Andrei Popescu, Senior Tax Manager, Soter & Partners.

Investitorii activi pe bursele internaționale, în atenția Fiscului

Un segment tot mai activ de contribuabili este cel al investitorilor la bursă, mai ales pe platforme internaționale precum eToro, Interactive Brokers, Trading 212 sau Revolut. Deși doar 3–5% dintre românii adulți investesc activ, numărul acestora este în creștere, datorită accesului facil la platforme digitale, randamentelor atractive și unei educații financiare tot mai bune.

„ANAF vizează în mod special tranzacțiile bursiere externe, iar contribuabilii trebuie să știe că inclusiv pierderile trebuie raportate, nu doar profiturile. Totodată, câștigurile și pierderile trebuie declarate separat, pe fiecare țară sursă a venitului, conform legislației fiscale românești”, a adăugat Andrei Popescu.

