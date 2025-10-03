ANAF pregătește măsura care ar putea să îi facă de rușine pe datornici. În curând vor fi publicate listele cu nume și sume restante
ANAF lansează ofensiva împotriva datornicilor. Urmează să facă publice listele cu nume și sumele restante
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va face publice, în această lună, numele firmelor și persoanelor care nu și-au achitat datoriile către stat pentru trimestrul III din 2025.
Măsura vizează creșterea transparenței și responsabilizarea contribuabililor, urmând să fie aplicată conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 558/2016, care reglementează procedura de publicare a listelor cu debitorii ce înregistrează obligații fiscale restante de la 100.000 de lei în sus, pentru perioada iulie-septembrie 2024.
Citește și: Pentru combaterea evaziunii fiscale, ANAF plătește „turnatori” voluntari pentru a „pârî” românii datori la stat
Potrivit ANAF, în calculul sumelor restante nu sunt incluse și sumele de rambursat sau restituit, deoarece legea nu prevede acest lucru.
Lista, uneori denumită și „lista rușinii”, va fi structurată pe trei categorii: debitori mari contribuabili cu restanțe de peste 500.000 de lei, contribuabili mijlocii cu sume restante de peste 250.000 de lei și alte categorii, inclusiv persoane fizice care desfășoară activități economice independente sau profesii liberale, cu datorii de peste 100.000 de lei.
ANAF precizează că lista va fi actualizată periodic: imediat ce debitorii își achită obligațiile către stat, informațiile vor fi modificate în termen de 15 zile de la stingerea creanțelor. Această măsură are ca scop atât presiunea publică asupra datornicilor, cât și încurajarea respectării obligațiilor fiscale în rândul firmelor și profesioniștilor independenți.
