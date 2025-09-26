Investiții în infrastructura de producție și tehnologie a Uzinei Mecanice Cugir. Mircea Trifan: ,,O dovadă că societatea se dezvoltă, inovează și poate fi un exemplu de profesionalism”

În contextul procesului continuu de modernizare și dezvoltare industrială, Uzina Mecanică Cugir dorește să aducă în atenția publicului larg și a partenerilor săi strategici investițiile realizate în infrastructura de producție și tehnologie.

Potrivit conducerii UM Cugir, sunt implementate deja: investiții operaționalizate la linia de vopsire în câmp electrostatic, un demers care aduce un plus semnificativ de calitate superioară a finisajelor aplicate pieselor metalice; respectarea standardelor de mediu europene; îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajați – proces automatizat, cu emisii reduse.

Este realizată, de asemenea, o linie de tratament termic, o nouă instalație ce permite tratarea termică a reperelor din componența produsului finit, a sculelor de prelucrare și a miezului de oțel din muniție.

După cum susține directorul general al societății, ing. Mircea Trifan, efectele directe ale acestor investiții durabile vor fi: creșterea durabilității și rezistenței materialelor; asigurarea unui control mai bun al calității produselor; reducerea timpului de procesare și creșterea eficienței; extinderea capacităților de producție la standarde moderne.

„Promovarea investițiilor nu este doar o acțiune de imagine, ci o parte esențială a misiunii uzinei de a arăta că industria românească se dezvoltă, inovează și poate fi un exemplu de profesionalism și eficiență”, precizează Mircea Trifan.

