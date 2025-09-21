Investiţii de peste 1,3 milioane de lei la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

Investiţii de peste 1,3 milioane de lei au fost realizate la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud (fostul Sanatoriu TBC).

Mai exact, la Pavilionul Central, s-au efectuat investiţii în valoare de 1.344.252,79 de lei în „Extindere iluminat incinta latura Sud, alimentare containere” şi „Extindere pentru acces de urgenţă latura Nord Spital de Pneumoftiziologie Aiud”, precum şi cheltuieli cu taxe ISC, servicii de dirigenţie şantier, servicii de asistenţă tehnică proiectant.

Aceste investiţii majorează valoarea de inventar a bunului imobil proprietate publică a Judeţului Alba. Amintim că, în conformitate cu dispoziţiile H.G. nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, Consiliul Judeţean Alba a preluat în 2003 mai multe imobile aparţinând unităţilor sanitare, printre care şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud. Ulterior, bunurile preluate de către administraţia judeţeană au fost date în administrarea unităţii medicale.

Spitalul de Pneumoftiziologie are în administrare, ca titular al Contractului de administrare nr. 574/81 din 9 ianuarie 2024, încheiat între UAT Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, şi Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, bunuri aparținând domeniului public al Județului Alba, printre care şi Pavilionul Central – Sanatoriu TBC.

Potrivit acestui contract, titularul dreptului de administrare este obligat să efectueze reparaţiile capitale şi curente necesare, precum şi lucrările de întreţinere pentru bunurile imobile primite în administrare, să repare sau să înlocuiască la timp elementele de construcţii şi de instalaţii deteriorate din interiorul şi exteriorul clădirii şi să întreţină imobilul în bună stare ca un bun administrator.

