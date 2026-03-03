Investiție majoră în canalizare și epurarea apelor uzate într-o comună din Alba: Undă verde pentru proiect din partea Direcției de Mediu

Primăria Șpring a primit aviz de mediu pentru proiectul care vizează înființarea rețelei de canalizare și a unei stații de epurare în satul Drașov.

Investiția va rezolva problema epurării apelor uzate și în Cunța, un alt sat al comunei Șpring.

Primăria Șpring a solicitat din nou emiterea acordului de mediu pentru demararea investiției, după ce un demers anterior a fost zădărnicit de un hop administrativ.

În perioada întocmirii documentației a expirat certificatul de urbanism și a fost nevoie din nou de obținerea anumitor avize.

Documentația tehnică în vederea emiterii avizului de mediu de către Direcția Județeană de Mediu Alba a fost întocmită de BSA Design SRL.

Pentru proiectul ,,Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satul Drașov” studiul de fezabilitate fusese întocmit de către SC ALPHA INSTAL PROIECT SRL.

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat miercuri, 28 ianuarie 2026, depunerea de către Primăria Șpring a noii solicitări privind emiterea acordului de mediu.

Anunțul privind decizia etapei de încadrare pentru proiect a fost publicată pe site-ul Direcției Județene de Mediu Alba în 27 februarie 2026.

Sistemul de canalizare menajerä de Drașov va fi un sistem separativ cu schemă ramificată, alcätuit din ramuri secundare care deverseazä apele uzate în colectoare amplasate pe străzile principale, de unde acestea se dirijează gravitațional și sub presiune spre stația de epurare nou proiectată, amplasată în extravilanul localității Drașov, cu deversare în emisarul local, pârâul Boz, prin intermediul stației de pompare apă uzată (SPAU4).

Rețeaua de canalizare menajerä în sistem gravitațional va avea o lungime de 4.688 de metri, fiind realizatä cu conducte din PVC-U Compact SN8 SDR34 produse conform SR EN1401, cu diametrul de DN 250 mm. Se va poza ín spațiul verde, trotuare, marginea carosabilului și chiar în carosabil, acolo unde nu este identificată altä soluție.

Rețeaua va avea o pantä minimă de 4 % pentru conductele din PVC-U Compact SN8 SDR34 DN250 mm. Prin respectarea pantei minime se va asigura viteza de autocurățire de 0,7 m/s.

Conductele de refulare de la cele patru stații de pompare ape uzate vor fi din PEHD-RC PE100 PN10 DE 90 mm, având o lungime totalä de 1.791 de metri. Pe traseul conductelor de refulare sunt prevăzute 7 cämine de vane, dintre care 4 sunt pentru aerisire (IA), 2 sunt pentru golire (IG), iar 1 pentru secționare (CV).

Cäminele de vane vor fi prefabricate din beton avánd dimensiunile interioare de 1,5 m x 1,5 x 2,0 m (Lxlxh). Acestea asigurä închiderea pe timp limitat a unor porțiuni din rețea, pentru a putea face posibilä intervenția ín cazul unei eventuale avarii, respectiv aerisirea și golirea rețelei.

Cäminele de vane vor respecta prevederile STAS 6002 și vor fi prefabricate din beton armat de marca C20/25 ș¡ oțel beton OB37. Hidroizolația bituminoasă a pereților căminelor se va prevedea de regulă pe structură de rezistență din beton armat, execuția efectuându-se la exteriorul construcției în spațiul rezultat din săpăturä, cu spoială de bitum în douä straturi. Treptele de acces ín căminele de vane vor fi din oțel protejat anticoroziv cu elastomeri de 20 mm, fixate ín cofraj ș¡ ínglobate ín beton la turnare.

Capacele și ramele pentru cämine vor fi din fontä cu diametrul 600 mm ín conformitate cu STAS 2308 §¡ SR EN 124, de tip carosabil cu o rezistență la trafic greu, clasa D400. Aceste capace vor fi preväzute cu balamă îngropatâ. Capacele și ramele vor avea un suport prelucrat, pentru a evita zgomotul sau mișcarea când se circulă peste ele. Suprafețele inelare, de sprijin, dintre capac ș¡ ramä, vor fi prelucrate prin așchiere, iar abaterea de la planeitate a suprafețelor inelare de sprijin va fi de maximum 0,2 mm. Se vor monta plăcuțe pentru marcarea poziției cäminelor de vane. Aceste plăcuțe se vor monta pe stálpi de iluminat, garduri, etc.

Pe rețeaua de canalizare sub presiune se vor prevedea următoarele tipuri de cămine:

■ cămine de golire care se amplasează ín punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conductä, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

■ cămine de aerisire-dezaerisire, amplasate ín punctele înalte ale conductei pentru a permite admisia aerului la golirea rețelei, evacuarea aerului la umplerea rețelei și evacuarea aerului sub presiune în timpul functionárii rețelei.

Din punct de vedere al instalador hidraulice, cămínele vor fi echipate cu vane de golire, dispozitive de aerisire – dezaerisire, compensatoare de montaj, teuri, coturi, adaptoare.

Pe traseul rețelelor de canalizare sunt preväzute 176 de cămine de canalizare menajerá prefabricate din beton DN 1000 mm cu ramă și capac din fontă ductilă cu autonivelare, de tip carosabil, cu o rezistență la trafic greu, clasa D400, cu o deschidere de 600 mm și orificii de aerisire, conform SR EN 124.

Cămínele vor fi în aliniamente la distanța de maxim 80 m conform NP133-2022 și vor permite accesul la canale în scopul controlárii și întreținerii stării acestora.

*4 stații de pompare și 330 de racorduri de canalizare

Configurația reliefului impune amplasarea a 4 stații de pompare ape uzate menajere, complet echipate. Corpul stațiilor de pompare va fi din PEHD în triplu strat de tip fagure. Înaintea fiecárui SPAU se va monta un cămin de decantare cu coș pentru preluarea corpurilor solide mari ce pot ajunge în rețeaua de canalizare și vana de închidere pentru blocarea accesului apelor în SPAU.

Pentru racordarea gospodäriilor s-au prevăzut 330 racorduri de canalizare menajera cu cămin de racord. Pentru fiecare racord s-a luat o medie de 7 m/racord, lungimea totală fiind de 2.310 m, realizată cu conducte din PVC-U Compact SN8 SDR34 DN 160 mm.

De la imobilele care au front la drumul public, apele uzate menajere vor fi preluate prin intermediul cáminelor de racord, apoi canalízate în rețeaua de canalizare menajerá direct în conductă prin intermediul pieselor cu racord sferic care permit un anumit grad de libertate, sau în cáminele de linie CM prin intermediul piesei de trecere prin peretele căminului de beton.

Căminele de racord vor fi din PEHD cu baza DN 400 mm cu o intrare și o ieșire, respectiv trei întrári și o ieșire DN160 mm, coloană corugată cu capac, din material compozit clasa B125 pentru cămine semicarosabile și D400 pentru cele carosabile. Cele carosabile vor fi înglobate într-o placă prefabricată din beton armat (diametrul DN 900 mm x g=200 mm). Înălțimea medie a cáminului de racord va fi de 1,5 m. Legătura dintre căminul de racord și rețeaua de canalizare menajerá va fi din PVC-U Compact SN8 SDR34 DN 160 mm. Căminul de racord se va amplasa pe domeniul public la limita de proprietate.

Căminele vor fi în aliniamente la distanță de maximum 80 m și vor permite accesul la canale în scopul controlárii și întreținerii stării acestora. Adâncimea cáminelor de canalizare este diferitá, fiind cuprinsă intre limítele: H = 1 m și H = 5 m. Datoritá configurației terenului se prevăd cămine de vizitare cu schimbare de direcție și cu rupere de pantá.

Căminele de vizitare vor fi acopente cu rama ș¡ capac din fontă ductilă cu autonivelare, de tip carosabil cu o rezistență la trafic greu, clasa D400, cu o deschidere de 600 mm și orificii de aerisire, conform SR EN 124. Capacele pentru canalizarea menajeră vor fi acoperite cu vopsea neagrá, netoxicá, nepoluantă, rezistentá la uzură ș¡ la razele ultraviolete. Capacele ș¡ ramele vor avea un suport prelucrat, pentru a evita zgomotul sau mișcarea când se circulă peste ele.

Suprafefele inelare, de sprijin, dintre capac ș¡ ramă, vor fi prelucrate prin așchiere, iar abaterea de la planeitate a suprafețelor inelare de sprijin va fi de máximum 0,2 mm.

Pe traseul conductelor vor fi necesare traversări de drum județean, comunal și cursuri de apă. Subtraversările se vor realiza prin foraj orizontal în conducta de protecție, etanșată la capete.

*Rețeaua de apă potabilă, extinsă

În cadrul proiectului este prevăzută și extinderea rețelei de apă potabilá din rețeaua de apä existentä în localitatea Drașov până la SEAU pentru fluxul tehnologic al acesteia. Conducta de apá proiectatá va fi din PEHD P PE100RC PN10 DN 110, cu o lungime totală de 37 de metri.

Pe rețeaua de apă potabilá extinsă se vor prevedea următoarele tipuri de cămine:

■ cămine de golire care se amplaseazá în punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conductă, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

■ cămine de aerisire-dezaerisire, amplasate ín punctele ínalte ale conductei pentru a permite admisia aerului la golirea rețelei, evacuarea aerului la umplerea rețelei și evacuarea aerului sub presione ¡n timpul functionárii rețelei;

Din punct de vedere al instalațiilor hidraulice, căminele vor fi echipate cu vane de golire, dispozitive de aerisire – dezaerisire, compensatoare de montaj, teuri, coturi, adaptoare.

Stația de epurare va fi amplasată pe malul stâng al pârâului Boz, la circa 360 de metri față de mal și pe malul stâng al unui canal pluvial.

Stația de epurare (SE) lucrează după principiul nămolului activ și tratarea apelor în șarje (SBR, Sequencing Batch Reactor). Tratarea biologică în condiții aerobe și anoxice, separarea nămolului și evacuarea apelor epurate are loc în și din același bazin.

Apa este tratata în șarje (ciclic), flecare etapă de tratare urmând cronologic și nu în diferite bazine. Stația e realizatá constructiv dintr-o cuvá din beton armat, compartimentată, cu pereți despărțitori tot din beton armat, ín tancuri aferente blocurilor tehnologice. Stația constă din urmátoarele blocuri tehnologice:

*Cămin bypas

*Cameră grătar rar

*Stație de pompare pentru ridicarea apei la nivelul instalației

*Sită mecanică cu autocurățire

*Bazin de acumulare, omogenizare și pompare

*Bazin de activare (SBR)

*Bazin de stocare nămol în exces

*Sistem de dozare precipitant fosfor

*Sistem de deshidratare nămol

*Unitate de comandă și control

*Investiția de la Drașov, utilă și pentru Cunța

Stația e capabilá sá își adapteze automat funcționarea íntr-o plajă larga între 20 și 120 % din capacitatea nomínală. Aceasta înseamnă că stația proiectată pentru un debit, spre exemplu, de 300 m3/z¡ va funcționa ín condiții de siguranță ín marja de 60 – 360 m3/zi. Síngura diferență este că atunci când stația opereazá la debite mici, consumul specific de energie electrică la 1 m3 de apă tratată va fi ceva mai mare.

Pe de altă parte, dacă apare o suprasolicitare hidraulicá a sistemului, timpul de retenție a apei în reactor se reduce și astfel scade eficiența nitrificării și denitrificării.

Stația de epurare propusă în satul Drașov, comuna Șpring, este destínată preluării și epurării apelor uzate menajere provenite atât din localitatea Drașov, cât și din localitatea Cunța.

„Valoarea totală a investiției este de 12.633.884,21 lei cu TVA, din care finanțată de MDLPA 12.345.196,58 lei. Urmează, după obținerea acordului de mediu, depunerea documentației pentru obținerea autorizației de construire. Lucrările de execuție vor fi scoase ulterior la licitație”, a precizat pentru ziarulunirea.ro primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

