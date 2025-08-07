Introducerea tichetelor de masă în baza de calcul pentru CASS scade valoarea salariului minim net? Ce rezultă din calcule

Introducerea tichetelor de masă, din 1 ianuarie 2025, în baza de calcul pentru CASS scade valoarea salariului minim net? Ce rezultă din calcule

De la 1 ianuarie 2025, conform Hotărârii de Guvern nr. 1506/2024, salariul minim brut pe economie a crescut, la suma de 4050 lei/lună. Conform Legii nr. 227/2015 (Codul Fiscal), modificările făcute au adăugat tichetele de masă în baza de calcul pentru CASS, ceea ce a dus la scăderea salariului net.

În acest context mulţi angajaţi se întreabă dacă impozitarea tichetelor de masă influenţează salariul net şi cum trebuie să procedeze în această situaţie. Vom vedea răspunsul la această întrebare în continuarea articolului, dar şi o analiză în acest sens.

Salariul minim brut pe economie în 2025

Salariul de bază minim brut pe ţara garantat în plată se majorează la 4.050 lei lunar începând cu 1 ianuarie 2025, conform HG 1506/2024. Majorarea salariului de bază minim brut pe ţara garantat în plată de la 3.700 lei la 4.050 lei reprezintă o creştere de 9,46 %, ceea ce în valoare absolută înseamnă 350 de lei în sumă brută. Astfel, în valoare netă, salariul va fi de 2.575 lei (cu deducerea de 300 lei), majorarea pe net fiind de 212 lei, iar creşterea pe net de circa 9 %.

Ce sunt tichetele de masă?

Tichetele de masă pot fi acordate sub formă de vouchere sau card cu bonuri de masă şi reprezintă un ajutor din partea angajatorilor pentru salariaţi. În acest fel angajaţii nu mai trebuie să cheltuie alţi bani pentru mesele de la locul de muncă.

Noutăţi privind tichetele de masă

Începând cu 01.01.2024, pentru tichetele de masă, în afară de impozit pe venit se va datora şi CASS, respectiv:

Conform art. 157 alin (2) din Codul fiscal, începând cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sumele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) şi art. 142, cu excepţia sumelor reprezentând valoarea nominală a tichetelor de masă şi a voucherelor de vacanţă, acordate potrivit legii.

Cheltuielile cu tichetele de masă acordate, sunt deductibile la determinarea rezultatului fiscal, astfel cum se precizează la art. 25(2) din Codul fiscal, dispoziţii care prevăd că cheltuielile cu salariile şi cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit titlului IV sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu excepţia celor reglementate la alin. (3) şi (4).

Impozitarea tichetelor de masă – influenţează salariul net?

Să luăm cazul următor. O societate care acordă şi tichete de masă angajaţilor, salariul tarifar de încadrare fiind de 4050, este corect şi legal ca angajatul să primească restul de plată sub salariul minim net aferent salariul brut garantat pe ţara tichete, datorită creşterii impozitului aferent tichetelor, care automat va diminua restul de plată.

Exemplu: un angajat cu un salariu tarifar brut de 4050, cu tichete în valoare de 500 lei/lună, va primit un net de 2.459 lei. Angajatorul este obligat să acorde diferenţa până la 2547 lei sub formă de premiu?

Specialistul nostru face analiza situaţiei prezentate (salariat peste 26 de ani):

1. Cazul fără tichete de masă

– Salariu brut: 4.050 lei

– Facilitate neimpozabilă: 300 lei

– Baza calcul CAS: 3.750 lei

– CAS 25%: 938 lei

– Baza calcul CASS: 3.750 lei

– CASS 10%: 375 lei

– Venit net înainte de impozit: 2.438 lei

– Deducere de bază: 810 lei

– Venit impozabil: 1.628 lei

– Impozit venit 10%: 163 lei

– Venit net: 2.575 lei

Salariul net este 2.575 lei (fără tichete de masă).

2. Cazul cu tichete de masă de 500 lei/lună

– Salariu brut: 4.050 lei

– Facilitate neimpozabilă: 300 lei

– Baza calcul CAS: 3.750 lei

– CAS 25%: 938 lei

– Baza calcul CASS: 4.250 lei (include tichetele)

– CASS 10%: 425 lei

– Venit net înainte de impozit: 2.388 lei

– Deducere de bază: 608 lei

– Tichete de masă: 500 lei

– Venit impozabil: 2.280 lei

– Impozit venit 10%: 228 lei

– Venit net final: 2.460 lei

Angajatul primeşte acum 2.460 lei net (faţă de 2.575 lei anterior), ceea ce înseamnă o scădere de 115 lei din cauza taxării tichetelor de masă.

Angajatorul este obligat să acopere diferenţa până la 2.575 lei? Nu. Legislaţia în vigoare prevede că salariul de bază brut nu poate fi mai mic de 4.050 lei, ceea ce este respectat, dar nu există nicio prevedere care să impună un anumit salariu net.

3. Cum influenţează impozitarea tichetelor de masă salariul net?

Conform Codului Fiscal (Legea 227/2015), modificările recente au adăugat tichetele de masă în baza de calcul pentru CASS, ceea ce a dus la scăderea salariului net. Nu există o obligaţie legală de a compensa reducerea netului, dar angajatorul trebuie să se asigure că salariul brut respectă salariul minim garantat.

4. Se poate susţine obligaţia angajatorului de a acoperi diferenţa?

Unele contracte colective de muncă sau contracte individuale de muncă pot prevedea un salariu net garantat. Dacă nu există o astfel de clauză contractuală, angajatorul nu este obligat să acorde diferenţa până la nivelul netului anterior.Autorităţile verifică doar respectarea salariului minim brut, nu există o prevedere care să impună compensarea netului.

Este angajatorul obligat să acopere diferenţa?

Nu există o obligaţie legală de a menţine salariul net anterior sau de a compensa reducerea acestuia.

Angajatorul trebuie doar să asigure salariul minim brut garantat în plată (4.050 lei în prezent).

Dacă angajatorul doreşte să menţină motivaţia angajaţilor, poate decide voluntar să acorde un premiu compensatoriu.

Deci, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este: NU, angajatorul nu este obligat prin lege să acorde diferenţa până la 2.575 lei net.

Dacă analizaţi situaţia strict din perspectiva angajatului:

– Inainte de taxarea tichetelor: avea un net de 2.575 lei.

– Dupa taxarea tichetelor: primeşte un net de 2.460 lei, dar are 500 lei în tichete, ceea ce duce la un venit total efectiv de 2.960 lei.

– Per total, angajatul este avantajat, chiar dacă salariul net a scăzut!

– Angajatorul NU are obligaţia de a acoperi diferenţa de 115 lei, deoarece angajatul primeşte deja tichete de masă, care sunt un beneficiu suplimentar.

Din punct de vedere moral, munca angajatului trebuie retribuită după volumul de muncă, seriozitate, responsabilitate, pregătire, experiență, abilități, etc., pentru că, existența unei firme depinde în mare parte și de angajați.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI