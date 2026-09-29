Într-un oraş din România a început amenajarea târgului de Crăciun. Tema din 2026, „Tărâmul Elfilor”

La Craiova au început deja pregătirile pentru târgul de Crăciun, chiar dacă nu suntem nici la mijlocul toamnei. Muncitorii au înşirat milioanele de luminţe pe străzi, iar căsuţele comercianţilor au fost revopsite şi decorate. Tema de anul acesta este „Tărâmul Elfilor”. Târgul se dechide pe 13 noiembrie.

Pe o vreme ca de vară, muncitorii au început deja să monteze luminiţele de Crăciun pe străzile din Craiova.

„Mie mi se pare că e cam deveme. Şi cu aranjamentele astea. Probabil fac ceva in plus dacă au început de acum.”, spune un craiovean.

„Ştiu că toate astea necesită timp. E un pic cam nelalocul lui, dar ştiu că şi eu am casa destul de mare.”, adaugă o altă persoană.

Pentru târgul devenit deja un reper al sărbătorilor de iarnă pregătirile au început de la Paşte.

„Suntem undeva la 60%-70% din cat avem de muncă. Avem câteva mii de decoruri, ca în fiecare an. Am început să lucrăm de la Paşte, până la Crăciun.”, explică Ionuţ Papuc, Secția Creație, Eco Urbis Craiova.

„Acum lucrez la un ornament stilizat tip vâsc, tradiţional specific Crăciunului. Este un ornament care se va aplica pe căsuţele din târg.”, precizează Alexandru Roncea, artist plastic.

Atmosfera de sărbătoare prinde contur. Până în prezent se lucrează la cele peste 70 de căsuţe şi montarea decoraţiunilor care vor trasnforma în mai puţin de două luni oraşul într-un adevărat tărâm de poveste.

Tema de anul aceste pentru târgul de Crăciun de la Craiova este „Ţinutul Elfilor”. Totul trebuei să fie gata până pe 13 noimebrie, atunci când se dă oficial startul. Peste 50 de mii de euro va da primăria doar pe cei 550 de brazi care „vor răsări” în târg. Nota de plată va fi calculată, însă, la final.

„Ca o altă noutate anul acesta va fi un brad un pic mai mare decât anul trecut. Noutate constă că vom avea un trenuleţ care se mişca, va fi ceva interactivă. Trenuleţul se va mişca în jurul bradului.”, spune Marina Andronache, PDC Primăria Craiova.

„Cred că o să fie fantastic. În fiecare an ne-au suprins. Este deja foarte frumos, ca au început pregătirile.”, mai spune o persoană.

Ultimul Târg de Crăciun de la Craiova a adunat două milioane şi jumătate de turişti.

Până acum, autoriăţile din Bucureşti, Sibiu şi Cluj-Napoca au anunţat că vor organiza târguri de Crăciun.

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