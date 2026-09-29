Foto | Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, prezent la Muzeul Național Cotroceni la lansarea volumului „REGINA – in honorem arhitectei României Mari”: Fotografia de pe copertă îl are ca autor

Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, prezent la Muzeul Național Cotroceni la lansarea volumului „REGINA – in honorem arhitectei României Mari”: Fotografia de pe copertă îl are ca autor

Marți, 29 septembrie 2026, în prezența președintelui Nicușor Dan, a avut loc evenimentul de lansare a volumului „REGINA – in honorem arhitectei României Mari”, dedicat împlinirii a 100 de ani de la vizita istorică a Reginei Maria în Statele Unite ale Americii și Canada.

Volumul aniversar marchează împlinirea a 100 de ani de la istorica vizită a Reginei Maria în America de Nord, considerată una dintre cele mai importante misiuni diplomatice și culturale desfășurate de statul român în secolul al XX-lea.

Volumul pune în valoare arhitectura României Mari și evidențiază legăturile istorice și culturale dintre România și statele vizitate de Regina Maria. Totodată, lucrarea se înscrie în seria manifestărilor dedicate centenarului acestei vizite, reafirmând rolul culturii ca instrument de diplomație publică și de promovare a valorilor românești la nivel internațional, precizează sursa citată.

Prin valoarea sa documentară, artistică și educativă, volumul „REGINA” constituie un omagiu adus uneia dintre cele mai influente personalități din istoria României și o invitație la redescoperirea spiritului, curajului și viziunii care au contribuit la construirea României moderne.

La evenimentul de lansare de la Muzeul Național Cotroceni a luat parte și artistul fotograf albaiulian Vasile Sârb, care este, de altfel, autorul fotografiei de pe coperta volumului lansat.

„Am avut onoarea de a participa, la Muzeul Național Cotroceni, la lansarea volumului aniversar „REGINA – in honorem arhitectei României Mari”, un proiect deosebit dedicat personalității excepționale a Reginei Maria, una dintre cele mai importante figuri ale istoriei moderne a României.

Evenimentul, desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și organizat de Romania Student Tour, a reprezentat un moment deosebit de celebrare a memoriei, contribuției și moștenirii Reginei Maria.

Lucrarea reunește imagini de epocă și creații contemporane realizate de 57 de fotografi consacrați și laureați ai Concursului Național de Fotografie Fotogeografica, oferind o perspectivă originală asupra moștenirii culturale, diplomatice și simbolice lăsate de suverană”, a transmis Vasile Sârb.

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