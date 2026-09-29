Foto | Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, prezent la Muzeul Național Cotroceni la lansarea volumului „REGINA – in honorem arhitectei României Mari”: Fotografia de pe copertă îl are ca autor
Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, prezent la Muzeul Național Cotroceni la lansarea volumului „REGINA – in honorem arhitectei României Mari”: Fotografia de pe copertă îl are ca autor
Marți, 29 septembrie 2026, în prezența președintelui Nicușor Dan, a avut loc evenimentul de lansare a volumului „REGINA – in honorem arhitectei României Mari”, dedicat împlinirii a 100 de ani de la vizita istorică a Reginei Maria în Statele Unite ale Americii și Canada.
Volumul aniversar marchează împlinirea a 100 de ani de la istorica vizită a Reginei Maria în America de Nord, considerată una dintre cele mai importante misiuni diplomatice și culturale desfășurate de statul român în secolul al XX-lea.
Volumul pune în valoare arhitectura României Mari și evidențiază legăturile istorice și culturale dintre România și statele vizitate de Regina Maria. Totodată, lucrarea se înscrie în seria manifestărilor dedicate centenarului acestei vizite, reafirmând rolul culturii ca instrument de diplomație publică și de promovare a valorilor românești la nivel internațional, precizează sursa citată.
Prin valoarea sa documentară, artistică și educativă, volumul „REGINA” constituie un omagiu adus uneia dintre cele mai influente personalități din istoria României și o invitație la redescoperirea spiritului, curajului și viziunii care au contribuit la construirea României moderne.
La evenimentul de lansare de la Muzeul Național Cotroceni a luat parte și artistul fotograf albaiulian Vasile Sârb, care este, de altfel, autorul fotografiei de pe coperta volumului lansat.
„Am avut onoarea de a participa, la Muzeul Național Cotroceni, la lansarea volumului aniversar „REGINA – in honorem arhitectei României Mari”, un proiect deosebit dedicat personalității excepționale a Reginei Maria, una dintre cele mai importante figuri ale istoriei moderne a României.
Evenimentul, desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și organizat de Romania Student Tour, a reprezentat un moment deosebit de celebrare a memoriei, contribuției și moștenirii Reginei Maria.
Lucrarea reunește imagini de epocă și creații contemporane realizate de 57 de fotografi consacrați și laureați ai Concursului Național de Fotografie Fotogeografica, oferind o perspectivă originală asupra moștenirii culturale, diplomatice și simbolice lăsate de suverană”, a transmis Vasile Sârb.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Studenții din România, reducere de 90% și 50% la călătoriile cu trenul, în noul an universitar. FAcilități anunțate de CFR Călători
Studenții din România, reducere de 90% și 50% la călătoriile cu trenul, în noul an universitar. FAcilități anunțate de CFR Călători Studenții din România, cu vârsta de până la 30 de ani, vor beneficia și în anul universitar 2026-2027 de reduceri de 90% sau 50% la călătoriile cu trenul, în funcție de instituția de învățământ […]
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile: Polițiștii l-au ridicat de acasă pentru a-l duce în Arestul Central după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile: Polițiștii l-au ridicat de acasă pentru a-l duce în Arestul Central după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar polițiștii l-au ridicat de acasă pentru a-l duce în Arestul Central după ce Curtea de […]
Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni în următoarele 2 săptămâni: Sfârșit de septembrie călduros, urmat de o ușoară răcire la început de octombrie. Ce arată prognoza meteo de la ANM
Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni în următoarele 2 săptămâni: Sfârșit de septembrie călduros, urmat de o ușoară răcire la început de octombrie. Ce arată prognoza meteo de la ANM Luna septembrie 2026 se încheie cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal în toate regiunile țării, arată prognoza meteo de la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Studenții din România, reducere de 90% și 50% la călătoriile cu trenul, în noul an universitar. FAcilități anunțate de CFR Călători
Studenții din România, reducere de 90% și 50% la călătoriile cu trenul, în noul an universitar. FAcilități anunțate de CFR...
Foto | Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, prezent la Muzeul Național Cotroceni la lansarea volumului „REGINA – in honorem arhitectei României Mari”: Fotografia de pe copertă îl are ca autor
Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, prezent la Muzeul Național Cotroceni la lansarea volumului „REGINA – in honorem arhitectei...
Știrea Zilei
Festival studențesc de amploare la Alba Iulia: Startul se va da chiar în ziua începerii anului universitar 2026-2027 la UAB
Festival studențesc de amploare la Alba Iulia: Startul se va da chiar în ziua începerii noului an universitar la UAB...
Primăria Blaj pune roboții și inteligența artificială la treabă: 17 procese administrative vor fi automatizate. În ce stadiu este proiectul
Primăria Blaj pune roboții și inteligența artificială la treabă: 17 procese administrative vor fi automatizate. În ce stadiu este proiectul...
Curier Județean
Foto | Când se va deschide circulația pe porțiunea restabilită a DN 14B în Alba: 620 de metri de drum național, reconfigurați în cadrul lucrărilor la Varianta Ocolitoare Blaj
Când se va deschide circulația pe porțiunea restabilită a DN 14B în Alba: 620 de metri de drum național, reconfigurați...
La Universitatea din Alba Iulia, taxele de studii pentru anii superiori, majorate: Noile tarife, actualizate cu rata inflației
La Universitatea din Alba Iulia, taxele de studii pentru anii superiori, majorate: Noile tarife, actualizate cu rata inflației Senatul Universității...
Politică Administrație
Florin Roman (PNL Alba): România are nevoie urgentă de un guvern liberal cu puteri depline
Florin Roman (PNL Alba): România are nevoie urgentă de un guvern liberal cu puteri depline Miercuri, Parlamentul nu votează doar...
Foto | Finanțare de aproape 11 milioane de lei pentru regenerarea urbană a zonei Valea Frumoasei din Sebeș: De unde vor veni banii
Finanțare de aproape 11 milioane de lei pentru regenerarea urbană a zonei Valea Frumoasei din Sebeș: De unde vor veni...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...