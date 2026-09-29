Festival studențesc de amploare la Alba Iulia: Startul se va da chiar în ziua începerii anului universitar 2026-2027 la UAB

Festival studențesc de amploare la Alba Iulia: Startul se va da chiar în ziua începerii noului an universitar la UAB

Joi, 1 octombrie 2026, ziua începerii noului an universitar la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, coincide cu startul unui festival studențesc de amploare.

Este vorba de „UAB Student Fest 2026”.

„Avem o surpriză pentru voi! Una pe care abia am așteptat să o împărtășim! Luna octombrie nu înseamnă doar un nou început la UAB, ci și un motiv serios de sărbătoare! În această toamnă, am pregătit pentru voi UAB Student Fest 2026 – un festival dedicat vouă, studenților, cu activități, muzică, distracție și, bineînțeles, mult vibe de studenție!

Iar pentru că orice festival are nevoie de un start pe măsură, deschidem oficial Student Fest pe 1 octombrie, de la ora 13:00, în curtea principală a UAB!”, se arată într-un mesaj transmis studenților de către reprezentanții universității albaiuliene.

„Vă așteptăm să dăm împreună startul unui nou an universitar în Alba Iulia, cu muzică, gustări, voie bună și alături de cei care contribuie zi de zi la cel mai fain vibe din campus: asociațiile studențești UAB – Liga Studenților UAB, Erasmus Student Network Alba Iulia, CICOC UAB, ELSA UAB și ASCOR UAB.

Și acesta este doar începutul!

Ne vedem pe 1 octombrie, în curtea UAB! Hai să dăm startul studenției așa cum se cuvine!

Evenimentul este realizat în cadrul proiectului FSS: UAB – SUSȚINE COMUNITATEA ȘI VIAȚA STUDENȚEASCĂ”, se precizează în același mesaj.

foto reprezentativă: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal