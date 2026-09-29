Ştirea zilei

Festival studențesc de amploare la Alba Iulia: Startul se va da chiar în ziua începerii anului universitar 2026-2027 la UAB

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Festival studențesc de amploare la Alba Iulia: Startul se va da chiar în ziua începerii noului an universitar la UAB

Joi, 1 octombrie 2026, ziua începerii noului an universitar la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, coincide cu startul unui festival studențesc de amploare.

Petrecerea Divorțaților

Este vorba de „UAB Student Fest 2026”.

„Avem o surpriză pentru voi! Una pe care abia am așteptat să o împărtășim!  Luna octombrie nu înseamnă doar un nou început la UAB, ci și un motiv serios de sărbătoare!  În această toamnă, am pregătit pentru voi UAB Student Fest 2026 – un festival dedicat vouă, studenților, cu activități, muzică, distracție și, bineînțeles, mult vibe de studenție!

Iar pentru că orice festival are nevoie de un start pe măsură, deschidem oficial Student Fest pe 1 octombrie, de la ora 13:00, în curtea principală a UAB!”, se arată într-un mesaj transmis studenților de către reprezentanții universității albaiuliene.

„Vă așteptăm să dăm împreună startul unui nou an universitar în Alba Iulia, cu muzică, gustări, voie bună și alături de cei care contribuie zi de zi la cel mai fain vibe din campus: asociațiile studențești UAB – Liga Studenților UAB, Erasmus Student Network Alba Iulia, CICOC UAB, ELSA UAB și ASCOR UAB.

Și acesta este doar începutul!

Ne vedem pe 1 octombrie, în curtea UAB! Hai să dăm startul studenției așa cum se cuvine!

Evenimentul este realizat în cadrul proiectului FSS: UAB – SUSȚINE COMUNITATEA ȘI VIAȚA STUDENȚEASCĂ”, se precizează în același mesaj.

foto reprezentativă: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Primăria Blaj pune roboții și inteligența artificială la treabă: 17 procese administrative vor fi automatizate. În ce stadiu este proiectul

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

29 septembrie 2026

De

Primăria Blaj pune roboții și inteligența artificială la treabă: 17 procese administrative vor fi automatizate. În ce stadiu este proiectul Primăria Municipiului Blaj a lansat în Sistemul Electronic pentru Achiziții Publice (SEAP) o nouă procedură pentru achiziția serviciilor de implementare a unei soluții de automatizare robotică a proceselor (RPA) și inteligență artificială (AI). Potrivit documentului, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Bărbat de 35 de ani, trimis în judecată pentru viol în formă continuată asupra unei minore de 12 ani de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba: Faptele ar fi fost comise în România și Belgia

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

29 septembrie 2026

De

Bărbat de 35 de ani, trimis în judecată pentru viol în formă continuată asupra unei minore de 12 ani de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba: Faptele ar fi fost comise în România și Belgia Un bărbat în vârstă de 35 de ani, aflat în stare de arest preventiv, a fost trimis în judecată […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Protosinghelul Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice, la vârsta de 67 de ani

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 ore

în

29 septembrie 2026

De

Protosinghelul Ioan Cojanu, stareţul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia, a trecut la cele veșnice, la vârsta de 67 de ani Protosinghelul Ioan Cojanu, starețul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul”, s-a stins din viață în cursul nopții de 29 septembrie, la vârsta de 67 de ani. Părintele Ioan Cojanu s-a născut la data de 27 […]

Citește mai mult