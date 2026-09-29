Studenții din România, reducere de 90% și 50% la călătoriile cu trenul, în noul an universitar. FAcilități anunțate de CFR Călători

Studenții din România, cu vârsta de până la 30 de ani, vor beneficia și în anul universitar 2026-2027 de reduceri de 90% sau 50% la călătoriile cu trenul, în funcție de instituția de învățământ la care sunt înscriși. CFR Călători a prezentat luni, 29 septembrie 2026, condițiile acordării facilităților, documentele necesare și regulile valabile începând cu 1 decembrie.

Studenții români și străini înscriși la forma de învățământ cu frecvență în instituții acreditate din România sau în cadrul Academiei Române beneficiază de reducerea de 90%. În cazul cetățenilor români care studiază la universități din străinătate, reducerea este de 50% pe teritoriul României.

Cine va beneficia de reducerea de 90%

Studenții români și străini înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituții de învățământ superior acreditate din România sau în Academia Română beneficiază, până la vârsta de 30 de ani, de o reducere de 90% la transportul feroviar. Facilitatea este valabilă la clasa a 2-a, pentru trenurile Regio, Interregio și Intercity, numai pe rutele dintre localitatea de domiciliu și cea în care se află instituția de învățământ.

Reducerea de 90% se acordă și studenților orfani de unul sau ambii părinți, precum și celor proveniți din centre de plasament, familii substitutive sau aflați în îngrijirea unui asistent maternal. Pentru călătoriile la clasa 1 sau în vagoane de dormit și cușetă, diferențele de tarif trebuie achitate integral.

Biletele și abonamentele pot fi cumpărate de la casele din stații și agențiile de voiaj CFR Călători, de pe site-ul companiei, din aplicația mobilă sau de la automatele de bilete amplasate în stații. Utilizarea canalelor digitale și a automatelor este posibilă după confirmarea calității de student și obținerea ID-ului de student de la casa de bilete. Biletele pot fi cumpărate și de la personalul de tren, dar numai atunci când călătorul urcă dintr-o stație în care nu există posibilitatea achiziționării lor înainte de plecare.

Pentru obținerea facilității sunt necesare legitimația de student pentru reducere sau gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs și prezentată în original, precum și actul de identitate. Pe legitimație trebuie să fie înscrisă localitatea în care se află instituția de învățământ, iar din actul de identitate trebuie să rezulte domiciliul studentului. Cei care dețin carte electronică de identitate pot dovedi domiciliul printr-un certificat sau document eliberat de serviciile de evidență a populației, în format digital ori fizic.

Până pe 30 noiembrie inclusiv, reducerea poate fi acordată și în baza legitimației vizate pentru anul universitar 2025-2026. Excepție fac studenții pentru care anul universitar trecut a fost an terminal, aceștia nemaiputând beneficia de facilitate de la 1 decembrie 2026. Studenții din anul I care nu au primit încă legitimația pot folosi, până pe 30 noiembrie, o adeverință în original emisă de instituția de învățământ pentru anul universitar 2026-2027. Începând cu 1 decembrie, reducerea de 90% va fi acordată numai pe baza legitimației vizate pentru anul universitar 2026-2027, inclusiv în cazul studenților din anul I.

La controlul în tren trebuie prezentate biletul sau abonamentul cu reducere și legitimația de student în original. Până pe 30 noiembrie este acceptată legitimația vizată pentru anul anterior, iar studenții din anul I pot prezenta adeverința care le confirmă calitatea. Biletele și abonamentele cumpărate online pot fi prezentate în format PDF pe telefon sau tipărite pe hârtie, cu un cod QR vizibil. Abonamentele cumpărate prin aplicația mobilă trebuie prezentate exclusiv în format electronic, pe dispozitivul cu care au fost asociate.

Cine beneficiază de reducerea de 50%

Studenții cetățeni români înscriși la forma de învățământ cu frecvență în instituții de învățământ superior din străinătate beneficiază, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, de o reducere de 50% la călătoriile cu trenul efectuate în România. Facilitatea este valabilă pe orice distanță, la clasa a 2-a, pentru trenurile Regio, Interregio și Intercity. Reducerea de 50% se aplică inclusiv tichetului de rezervare, iar diferențele pentru clasa 1 și pentru vagoanele de dormit sau cușetă se achită integral.

Biletele pot fi cumpărate de la casele din stații și agențiile de voiaj CFR Călători. Ele pot fi obținute și de la personalul de tren, dacă studentul urcă dintr-o stație în care nu există posibilitatea achiziționării unei legitimații înainte de plecare. Pentru acordarea reducerii, studentul trebuie să prezinte, în format fizic și în original, documentul care îi atestă calitatea, însoțit de o traducere legalizată din care să rezulte că este înscris la o instituție de învățământ superior din străinătate, la forma cu frecvență.

Este necesar și un act de identitate, carte de identitate, carte electronică de identitate, carte de identitate provizorie sau pașaport, din care să rezulte cetățenia română și vârsta titularului. Până pe 30 noiembrie inclusiv, sunt acceptate documente valabile pentru anul universitar 2025-2026 sau pentru 2026-2027. De la 1 decembrie, reducerea va fi acordată numai în baza actelor care confirmă statutul de student pentru anul universitar 2026-2027.

La control trebuie prezentate biletul cu reducere, documentul care atestă calitatea de student, traducerea legalizată și actul de identitate, toate în original și în format fizic. Dovada statutului poate fi reprezentată de carnetul, cardul sau legitimația de student ori de o adeverință emisă de instituția de învățământ superior.

Studenții care nu prezintă toate documentele solicitate sau folosesc alte acte decât cele acceptate sunt considerați călători fără bilet și sunt tratați conform reglementărilor în vigoare.

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