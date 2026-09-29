Foto | Când se va deschide circulația pe porțiunea restabilită a DN 14B în Alba: 620 de metri de drum național, reconfigurați în cadrul lucrărilor la Varianta Ocolitoare Blaj

Când se va deschide circulația pe porțiunea restabilită a DN 14B în Alba: 620 de metri de drum național, reconfigurați în cadrul lucrărilor la Varianta Ocolitoare Blaj

În această toamnă se va deschide circulația pe porțiunea restabilită a DN 14B, în zona noului sens giratoriu (Girația 3), care face legătura cu Varianta Ocolitoare Blaj, au anunțat luni, 29 septembrie 2026, reprezentanții antreprenorului Prenis.

Este vorba despre aproximativ 620 de metri de drum național, reconfigurați în cadrul lucrărilor la Varianta Ocolitoare Blaj.

În această zonă, platforma drumului a fost ridicată și adusă la cotele proiectate, cu o diferență de nivel de până la aproximativ 10 metri față de configurația inițială a terenului și a drumului existent.

Până în prezent, circulația rutieră s-a desfășurat pe un traseu provizoriu. Din această toamnă, traficul va fi transferat pe sectorul restabilit al DN14B, realizat în conformitate cu soluția tehnică aferentă proiectului, au precizat reprezentanții Prenis.

sursa foto: Prenis

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