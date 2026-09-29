Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile: Polițiștii l-au ridicat de acasă pentru a-l duce în Arestul Central după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile: Polițiștii l-au ridicat de acasă pentru a-l duce în Arestul Central după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT
Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar polițiștii l-au ridicat de acasă pentru a-l duce în Arestul Central după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT.
Judecătorii Curții de Apel București au deci marți, 29 septembrie, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Fostul candidat este dus în Arestul Central, unde va sta pentru 30 de zile. Decizia este definitivă. Și omul de afaceri Ionel Rusen va fi arestat preventiv.
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Curtea de Apel a decis arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, pentru 30 de zile
„Respinge ca nefondate contestațiile formulate de contestatorii-inculpați. Admite contestația formulată de PICCJ-DIICOT. Desființează încheierea contestată și, pe fond, rejudecând, dispune următoarele: admite propunerea formulată de PICCJ-DIICOT de luare a măsurii arestării preventive privind pe inculpați. Dispune arestarea preventivă a inculpaților pe o perioadă de 30 de zile. Definitivă”, arată decizia Curții de Apel București.
Călin Georgescu a ajuns la casa sa din Mogoșoaia, înainte de pronunțarea sentinței. De asemenea, și omul de afaceri Ionel Rusen va fi arestat preventiv.
Un echipaj de poliție a ajuns la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia pentru a-l aduce în Arestul Central.
Susținătorii lui Călin Geogescu au plecat de la Curtea de Apel și se îndreaptă spre Arestul Central.
Jandarmii sunt mobilizați și pregătesc garduri de protecție.
Procurorii DIICOT au contestat hotărârea prin care fostul candidat la Președinție a fost lăsat în libertate, după ce fusese reținut pentru 24 de ore într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.
Amintim că judecătorii Tribunalului București au respins, săptămâna trecută, cererea de arestare preventivă formulată de anchetatori și au stabilit ca Georgescu să fie plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
Călin Georgescu a declarat, la ieșirea din arest, că dosarele care îl vizează sunt motivate politic și a susținut că adevărul faptelor nu poate fi influențat de interesele unor persoane din „sistemul fanariot”.
Aceeași măsură a fost aplicată și pentru presupusul său complice, omul de afaceri Ionel Rusen.
Dosarul a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-ar fi propus acestuia o afacere cu metale prețioase, ce presupunea obținerea unei linii de credit de 6 milioane de euro. Pentru accesarea creditului, Leu ar fi fost convins să achite o garanție de un milion de euro, din care 100.000 de euro ar fi urmat să fie direcționați către campania electorală a lui Georgescu. Ulterior, i s-au cerut încă 100.000 de euro, cu promisiunea majorării creditului la 15 milioane.
Împrumutul nu s-a materializat, iar banii nu au fost returnați. În încercarea de recuperare a prejudiciului, procurorii au instituit sechestru pe vila lui Georgescu din Mogoșoaia.
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