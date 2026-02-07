Într-un meci amical în Antalya, CSM Unirea Alba Iulia – FC Toktogul (Kârgâzstan) 1-2 (1-1) | „Alb-negrii”, eșec la primul test din Turcia, după ce au deschis scorul

CSM Unirea Alba Iulia a pierdut jocul de verificare din Antalya, cu FC Toktogul (promovată recent în prima ligă din Kârgâzstan), scor 1-2 (1-1), asta după ce „alb-negrii” au deschis scorul prin Blănaru (16). Formația din Cetatea Marii Uniri, lider în Seria 7 din eșalonul terț, a disputat primul meci amical, la Baza Sportivă Teleki.

Uniriștii au deschis scorul prin Blănaru (16), după ce Ștefan a apărat un penalty în minutul 5. Adversarii au egalat în minutul 41 și au marcat golul decisiv în minutul 47.

Antrenorul Dragoș Militaru a împărțit echipa în două reprize, după cum urmează:

Ștefan – Lambru, Giosu, Ardei, Ondreykovicz, Banu, Jorza/cpt., Butnariu, Pîntea, Blănaru, Golda (prima repriză); Roman – Szijj, Vomir, Balaurcpt., Giurgiu, Gavrilă, Borcea, Ardeiu, Fetița, Banyoi, Miclăuș (actul secund); a mai intrat Glonț; nu au evoluat Herlea, Jurj, R. Stanciu, Mihaiu. Antrenor Dragoș Militaru.

Inițial divizionara terță avea programată vineri, amicalul cu SKS Oskar Przysucha (Polonia, Liga a IV-a, locul 9), însă condițiile meteo nefavorabile, ploaie abundentă și vânt au dus la anularea acestui joc de verificare. Înrăutățirea vremii a perturbat, inerent, și planul de pregătire al „alb-negrilor”, aceștia efectulând un antrenament în sala de forță

Stagiul extern al divizionarei terțe durează 11 zile (3-13 februarie), răstimp în care sunt programate și 3 partide de verificare. Adversarii din Antalya sunt FC Toktogul (promovată recent în prima ligă din Kârgâzstan); FC Neftchi Kochkor-Ata (Kârgâzstan, Premier League, locul 9) – marți, 10 februarie și Brabrand FC (Danemarca, Divizia a II-a, locul 9) – joi, 12 februarie.

