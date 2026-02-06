Amicalul CSM Unirea Alba Iulia – SKS Oskar Przysucha, din Antalya, amânat din cauza vremii nefavorabile!

Winter Cup Teiuș, atractiv turneu de fotbal pentru copii, în weekend, cu 20 de participante, la categoriile 2017 și 2018 Winter Cup Teiuș, un turneu de fotbal pentru copii se desfășoară în weekend, în Sala de Sport din Teiuș. La competiția fotbalistică dedicată micuților fotbaliști organizată de Kinder Teiuș participă 20 de echipe, la două […]