Amicalul CSM Unirea Alba Iulia – SKS Oskar Przysucha, din Antalya, amânat din cauza vremii nefavorabile!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 51 de minute

în

De

Partida de verificare CSM Unirea Alba Iulia – SKS Oskar Przysucha, din Antalya, amânată din cauza vremii nefavorabile!

CSM Unirea Alba Iulia, aflată în cantonament centralizat în Antalya, avea programat primul amical, cu SKS Oskar Przysucha (Polonia, Liga a IV-a, locul 9), în cursul dimineții de vineri, 6 februarie (ora 10.30, ora României).

Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, cantonament extern în Antalya, începând de marți | 27 de jucători în lotul grupării din Cetatea Marii Uniri

Condițiile meteo nefavorabile, ploaie abundentă și vânt au dus la amânarea acestui joc de verificare, pentru o dată ulterioară, când vremea o va permite.

Înrăutățirea vremii a perturbat, inerent, și planul de pregătire al „alb-negrilor”

