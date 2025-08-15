Într-o partidă de verificare, ACS Mediaș – CIL Blaj 3-1 (2-0), echipa din „Mica Romă”, la prima înfrângere în jocurile amicale

ACS Mediaș – CIL Blaj 3-1 (2-0), echipa din „Mica Romă” – la prima înfrângere în jocurile amicale

ACS Mediaș a învins CIL Blaj, scor 3-1 (2-0), într-o partidă de verificare, formația din „Mica Romă” suferind primul eșec în meciurile amicale din această vară (în cursul săptămânii a mai fost o victorie, 4-1 cu Academia Șona).

Golul vizitatorilor a fost înscris de Maghiari (87), iar pentru medieșeni au punctat Pajko (11), Țala (24) și Tineiu (67). . Cu acest prilej, sub comanda lui Daniel Tătar au debutat brazilianul Said Alves și portarul Călin Grecu (22 de ani, ex-Hermannstadt, Sănătatea Cluj și CSC Șelimbăr)

CIL Blaj: Păduraru – Borza, R. Popa, Jica, Boldea, Taifas, Cristea, Mensah, Istrate, Macarie, Cîrstean; au mai intrat Csiki, Alves, Nai, Maghiari, Roșca (CSȘ Blaj), Pașca, Man, Grecu (portar), Micu (CSȘ Blaj) și Drăgan. Antrenor Daniel Tătar. Absenți R. Damian, Gliga, Lungar (s-a renunțat la Mogoe). Următorul test este joi, cu prim-divizionara Hermannstadt.

