Rămâi conectat

Sport

Într-o partidă de verificare, ACS Mediaș – CIL Blaj 3-1 (2-0), echipa din „Mica Romă”, la prima înfrângere în jocurile amicale

Dan HENEGAR

Publicat

acum 27 de minute

în

De

ACS Mediaș – CIL Blaj 3-1 (2-0), echipa din „Mica Romă” – la prima înfrângere în jocurile amicale

ACS Mediaș a învins CIL Blaj, scor 3-1 (2-0), într-o partidă de verificare, formația din „Mica Romă” suferind primul eșec în meciurile amicale din această vară (în cursul săptămânii a mai fost o victorie, 4-1 cu Academia Șona).

Citește și: Într-o partidă de verificare între conjudețene, Metalurgistul Cugir – CIL Blaj 1-2 (1-1)

Festivalul Roman Apulum 2025

Golul vizitatorilor a fost înscris de Maghiari (87), iar pentru medieșeni au punctat Pajko (11), Țala (24) și Tineiu (67). . Cu acest prilej, sub comanda lui Daniel Tătar au debutat brazilianul Said Alves și portarul Călin Grecu (22 de ani, ex-Hermannstadt, Sănătatea Cluj și CSC Șelimbăr)

CIL Blaj: Păduraru – Borza, R. Popa, Jica, Boldea, Taifas, Cristea, Mensah, Istrate, Macarie, Cîrstean; au mai intrat Csiki, Alves, Nai, Maghiari, Roșca (CSȘ Blaj), Pașca, Man, Grecu (portar), Micu (CSȘ Blaj) și Drăgan. Antrenor Daniel Tătar. Absenți R. Damian, Gliga, Lungar (s-a renunțat la Mogoe). Următorul test este joi, cu prim-divizionara Hermannstadt.

Foto: Suporteri Gaz Metan Mediaș

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

21 august 2025 | Țintarul Ligii 3, stabilit prin tragere la sorți: 5 echipe din Alba la linia de start

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

14 august 2025

De

21 august 2025 | Țintarul Ligii 3, stabilit prin tragere la sorți: Emoții pentru cele 5 echipe din Alba Până la startul unei noi ediții a Ligii 3, programat în 30 august, Casa Fotbalului va găzdui, joi, 21 august, tragerea la sorți în urma căreia va fi stabilit programul în cele 8 serii, a căror […]

Citește mai mult

Sport

19 august 2025 | Tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României la fotbal: Va întâlni CSM Unirea Alba Iulia o prim-divizionară?

Lucian Daramus

Publicat

acum 23 de ore

în

14 august 2025

De

19 august 2025 | Tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României la fotbal: Cu cine va juca Unirea Alba Iulia? Casa Fotbalului va găzdui, marţi, 19 august 2025, de la ora 12.00, tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României Betano, ediţia 2025-2026. Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, calificare în play-off-ul Cupei României dedicată […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Mureșul Gâmbaș, una dintre cele mai vechi echipe din Alba, își reia activitatea după 3 ani de pauză

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

14 august 2025

De

Mureșul Gâmbaș, una dintre cele mai vechi echipe din Alba, își reia activitatea după 3 ani de pauză, urmând să evolueze în Seria 2 din Liga 5 (al șaselea eșalon competițional Mureșul Gâmbaș, una dintre cele mai vechi echipe din Alba, își reia activitatea după 3 ani de pauză. O echipă cu culorile „negru-galben-verde” ce […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Ilie Bolojan își bate joc de profesiile liberale: Plafonul pentru baza de calcul a CASS se ridică la 90 de salarii minime – proiect

Plafonul pentru baza de calcul a CASS se ridică la 90 de salarii minime – proiect Ministerul Finanţelor propune majorarea...
Actualitateacum 2 ore

Ministrul Apărării: Bugetul de înzestrare a armatei este în afara măsurilor de austeritate. Trebuie să-i motivăm pe tineri să intre în armată

Ministrul Apărării: Bugetul de înzestrare a armatei este în afara măsurilor de austeritate. Declarații de Ziua Marinei „Bugetul de înzestrare...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 10 minute

Virgil Hanțiu, administrator al unei firme de lactate din Munții Apuseni, condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene

Virgil Hanțiu, administrator al unei firme de lactate din Munții Apuseni, condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri...
Ştirea zileiacum 6 ore

Se spune sau nu „La mulți ani” pe 15 august, de Sfânta Maria? Controverse și dileme privind sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

Se spune sau nu „La mulți ani” pe 15 august, de Sfânta Maria? Controverse și dileme privind sărbătoarea Adormirii Maicii...

Curier Județean

Curier Județeanacum 4 ore

Poliția a intervenit de urgență la o bătaie violentă din centrul Cugirului. Victima a ajuns la spital!

Poliția a intervenit de urgență, azi-noapte, la o bătaie violentă produsă într-un local din centrul Cugirului. Victima a fost transportată...
Curier Județeanacum 6 ore

Mănăstirile din județul Alba care își sărbătoresc hramul în 15 august: Mănăstirea Râmeț, Schitul Izvorul Poșaga și Mănăstirea Oașa

Mănăstirile din județul Alba care își sărbătoresc hramul în 15 august: Mănăstirea Râmeț, Schitul Izvorul Poșaga și Mănăstirea Oașa Pentru...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”

Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
Politică Administrațieacum o zi

FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring

Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 8 ore

15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni

15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni În fiecare an, la data de...
Opinii - Comentariiacum 11 ore

Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025: URARI și FELICITARI pentru sărbătoriți, de Adormirea Maicii Domnului

Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025: URARI și FELICITARI prin SMS de Sf Marie pentru sărbătoriți, de 15 august 2023,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea