Într-o comună din Alba, locuitorii au primit de Crăciun 10 litri de lapte din partea unei ferme

O fermă a oferit, în perioada sărbătorilor de iarnă, pe data de 23 decembrie, 10 litri de lapte de vacă pe gratis locuitorilor.

Mai exact, Solex SRL a oferit 10 litri de vacă, pe gratis, pentru fiecare familie care a dorit. Astfel, ferma a reușit să dăruiască și să facă Crăciunul mai frumos oamenilor din zonă.

Pentru această faptă bună, o membră din administrația locală, Csegezi Zsuzsa, a publicat un mesaj de apreciere pe o rețea de socializare:

,,Daruri de Crăciun din partea Solex SRL!

Mâine, 23 decembrie 2025, între orele 9-12, SC Solex SRL(ferma de la Gostat) împarte gratuit lapte de vacă, in limita a 10 litri/familie.Mulțumim pentru generozitatea de care dau dovadă și pentru susținerea comunității din Lunca Mureșului! Dumnezeu să vă răsplătească! Sărbători binecuvântate vă dorim!”, se arată în mesaj.

