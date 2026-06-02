Fără telefoane în școli pe toată durata programului școlar. Un nou proiect de lege îi lasă pe elevi fără dispozitive inclusiv în timpul pauzelor

Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România inclusiv în timpul pauzelor. Un proiect de modificare a Legii Educației propune reguli mai stricte pentru elevi, astfel încât aceste dispozitive să nu mai fie folosite pe toată durată a programului.

Dar măsura este greu de aplicat spun cei din domeniul educației. Unii elevi resping ideea de a nu folosi telefonul în pauze. Alții consideră o astfel măsura inutilă.

Băiat: „Oricum nu s-ar respecta că ceva tot facem că așa suntem noi.”

Fată: „Mi se pare o măsură mult prea drastică. Nu cred că au ce să ne facă pentru că noi atunci o să apelăm și la părinți și părinții o să vină la școală.”

Acum, telefoanele sunt interzise doar în timpul orelor, în învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Liceele pot decide fiecare unde și în ce condiții pot fi folosite dispozitivele mobile.

Proiectul de lege care propune reguli mai stricte în privința folosirii telefoanelor se află acum la Camera Deputaților și îi vizează inclusiv pe elevii de liceu.

Propunerea legislativă prevede și amenajarea unor spații speciale în care să fie păstrate telefoanele.

Potrivit inițiatorilor proiectului, părinții vor putea să ia legătura cu elevii în situații urgente. Raluca Turcanu, deputat inițiator al legii: „Școlile vor asigura un număr de urgență pentru a putea contacta copiii în situațîi excepționale.”

Unii specialiști în educație au rezerve cu privire la regula propusă.

Marian Staș, expert în educație: „Nu asigură un echilibru sănătos necesar între constrângere și libertate și copiii vor răspunde extrem de prost, vor rămâne frustrați în continuare pe timpul orelor”.

Potrivit unui studiu recent făcut de Organizația Mondială a Sănătății, peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon.

