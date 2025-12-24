FOTO ȘTIREA TA | Coadă la pâine în Alba Iulia, în Ajun de Crăciun: Oamenii așteaptă minute în șir

Coadă la pâine în Alba Iulia, în Ajun de Crăciun: Oamenii așteaptă minute în șir

Albaiulienii sunt nevoiți să aștepte la coadă pentru pâine, în ajun de Crăciun. Mai multe persoane au stat minute în șir până au reușit să cumpere ceea ce doreau.

Mai exact, oamenii au stat la coadă pentru a reuși să cumpere pâine în zona fostul IFL. O persoană a captat o serie de poze în care se observă cu oamenii așteaptă să ajungă pentru a cumpăra pâine.

Sărbătorile de iarnă au aglomerat magazinele și supermarketurile din oraș, oamenii cumpărând alimente pentru a face mâncare sau cadouri pentru cei dragi.

