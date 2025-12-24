FOTO ȘTIREA TA | Coadă la pâine în Alba Iulia, în Ajun de Crăciun: Oamenii așteaptă minute în șir
Coadă la pâine în Alba Iulia, în Ajun de Crăciun: Oamenii așteaptă minute în șir
Albaiulienii sunt nevoiți să aștepte la coadă pentru pâine, în ajun de Crăciun. Mai multe persoane au stat minute în șir până au reușit să cumpere ceea ce doreau.
Citește și: VIDEO | Primul om de zăpadă făcut de o familie din Alba Iulia, în Cetatea Carolina, după ce a nins în Ajun de Crăciun: ,,Am fost norocoși”
Mai exact, oamenii au stat la coadă pentru a reuși să cumpere pâine în zona fostul IFL. O persoană a captat o serie de poze în care se observă cu oamenii așteaptă să ajungă pentru a cumpăra pâine.
Sărbătorile de iarnă au aglomerat magazinele și supermarketurile din oraș, oamenii cumpărând alimente pentru a face mâncare sau cadouri pentru cei dragi.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
VIDEO ȘTIREA TA | La un pas de tragedie pe un drum din Alba: mașină forțată să iasă de pe carosabil pentru a evita un accident grav
La un pas de tragedie pe un drum din Alba: Mașină forțată să iasă de pe carosabil pentru a evita un accident grav Un accident grav, care s-ar fi putut solda cu rănirea, dacă nu chiar decesul, mai multor persoane, a fost la un pas să se producă pe un drum din județul Alba. Mai […]
FOTO ȘTIREA TA | Trotinetă electrică aruncată în râul Ampoi: ,,Decât sa ii facă asigurare cu 500 de lei, mai bine o aruncă pe vale”
Trotinetă electrică aruncată în râul Ampoi: ,,Decât sa ii facă asigurare cu 500 de lei, mai bine o aruncă pe vale” O fotografie care surprinde o trotinetă electrică aruncată în râul Ampoi a fost publicată într-un grup, pe o rețea de socializare. Imaginea a stârnit reacții din partea comunității din Alba Iulia. O persoană care […]
VIDEO ȘTIREA TA | Gândaci filmați într-o baie de la Spitalul Municipal Sebeș. Manager: ,,Este un caz izolat”
Gândaci filmați într-o baie de la Spitalul Municipal Sebeș. Manager: ,,Este un caz izolat” Un videoclip în care apar mai multe insecte într-o baie de la Spitalul Municipal din Sebeș a fost publicat pe o rețea de socializare și a stârnit reacții puternice din partea comunității. Mai exact, un pacient internat la Spitalul Municipal din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: România are cele mai mari dezechilibre economice din Europa. Deficit bugetar, deficit comercial, deficit de Cont Curent
Economistul Radu Georgescu: România are cele mai mari dezechilibre economice din Europa. Deficit bugetar, deficit comercial, deficit de Cont Curent...
Înjurăturile ajută performanța fizică și implicarea, consideră cercetătorii: ,,Mai concentrat, mai sigur pe tine și mai puțin distras”
Înjurăturile ajută performanța fizică și implicarea, consideră cercetătorii: ,,Mai concentrat, mai sigur pe tine și mai puțin distras” Un efect...
Știrea Zilei
FOTO | Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și dorința de a fi alături de cei care au nevoie”
Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și...
FOTO | Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am primit în schimb cea mai frumoasă lecție de viață!”
Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am...
Curier Județean
VIDEO | Polițiștii din Cugir, ,,MAI aproape de oameni”: Au oferit alimente și jucării pentru Mati, Lucas și Sofia, trei copii deosebiți din oraș
Polițiștii din Cugir, ,,MAI aproape de oameni”: Au oferit alimente și jucării pentru Mati, Lucas și Sofia, trei copii deosebiți...
FOTO | Acțiune în sistem „RELEU”, pe DN 1, în Alba: Peste 100 de șoferi sancționați pentru viteză și neportul centurii de siguranță
Acțiune în sistem „RELEU”, pe DN 1, în Alba: Peste 100 de șoferi sancționați pentru viteză și neportul centurii de...
Politică Administrație
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator”
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator” Un grup de senatori...
Opinii Comentarii
Mesaje de Crăciun 2025. Felicitări și Urări de Sărbători – un gând bun pentru cei dragi
Mesaje de Crăciun. Felicitări de sărbători și urări scurte de Crăciun fericit 2025. Felicitări de Crăciun Crăciunul ne face să...
Modele de MESAJE și URĂRI de Crăciun 2025. Felicitări de CRACIUN pentru cei dragi
Modele de Felicitari de Crăciun 2025: Modele de MESAJE de Crăciun și URĂRI de Crăciun, de sărbători, pentru cei dragi....