Interviu cu Cristian COVACIU, director general al intreprinderii IPEC SA Alba Iulia: Inovarea este modul nostru de a răspunde cerințelor clienților și de a face față crizelor

Cristian COVACIU, director general al intreprinderii IPEC SA Alba Iulia, fabricantul a peste 1% din producția modială de veselă, a acceptat să acorde un interviu pentru Ziaru Unirea, în care vorbește despre problemele economice actuale, în contextul pandemiei de coronavirus și despre cum inovarea este cea mai bună metodă de a răspunde cerințelor clienților și de a face față crizelor.

-Sunt tot mai multe avertismentele că după criza sanitară Covid 19 va urma o criză economică. IPEC a fost afectată de pandemie?

-Da, noi fiind un jucător mondial a cărui marfă se găsește pe toate continentele globului, am avut o strategie de lucru încă din luna februarie despre cum trebuie să reacționăm, în etape, dacă virusul ajunge în Europa, în România, în Alba Iulia sau în IPEC. Și a ajuns, în Europa, în România, în Alba Iulia, nu și la IPEC și sperăm să rămânem în continuare o firmă cu spun englezii „Covid 19 – free”, adică să nu avem personal afectat. Sigur că pentru asta am implementat măsuri stricte de igienă pe care le urmăm toți, fără excepție!

Revenind la întrebare… În momentul închiderii firmelor, mall-urilor și restaurantelor foarte multe comenzii au fost anulate, TIR-uri cu marfă deja încărcate au trebuit să fie descărcate pentru că nu mai era nimeni la celălat capăt al lanțului să le recepționeze. Motiv pentru care am fost forțați să închidem pentru două săptămâni pentru prima dată în 30 de ani de activitate. Dar am revenit. În acest moment, datorită unei strategii bune de vânzări avem o încărcare la nivel de comenzi de dublul capacității de producție. Aceste comenzi le-am putea onora dacă am avea angajați mai mulți.

Avem câteva zeci de locuri de muncă ofertate la AJOFM și pentru care am făcut și facem și publicitate în media. Sincer, credeam că nu va fi o problemă ocuparea lor, mai ales că nu cerem decât seriozitate și suntem dispuși să instruim în interiorul firmei muncitorii necalificați care doresc să-și depășească condiția și să-și croiască o carieră într-o firmă stabilă. Realitatea este însă alta. Deși sunt foarte mulți oameni care au rămas fără loc de muncă din cauza acestei nenororcite pandemii, chiar în ziarul dumneavoastră am citit recent că pe la începutul lunii iunie erau disponibile în județ puțin peste 400 de locuri de muncă și erau în căutare de loc de muncă, deci înregistrați la AJOFM Alba, peste 5000 de persoane din care circa jumătate erau șomeri indeminzați, deci chiar și în aceste condiții locurile de muncă oferite nu se ocupă. Nu este numai o problemă a IPEC, am urmărit și ofertele altor firme și am constat că ele se mențin aproape neschimbate mai multe săptămâni la rând. Eu pot să înțeleg cazul persoanelor calificate care țin la calificarea lor și nu doresc să facă altceva, ce nu înțeleg este comportamentul necalificaților sau al celor care nu mai primesc indemnizația de șomaj..

Și nu înțeleg nici cum se aplică acea lege care stipulează că la refuzarea unui loc de muncă șomerul pierde indemnizația de șomaj. Că tot la dumneavoastră în ziar am citit că în luna mai și începutul lunii iunie în județul Alba nici un șomer nu pierduse indemnizația asta, deși firmele au locuri de muncă neocupate. Cum se face repartizarea unui loc de muncă către șomeri? E pe vrute? Dacă este așa, atunci avem o lege inutilă. Cel puțin la modul în care se aplică.

-Statele pun la punct strategii de reducere a impactului economic al pandemiei Covid 19, dar reușita strategiilor lor depinde de strategiile firmelor, de cât sunt ele de bine pregătite să facă față provocării. Care este strategia aici?

-IPEC activă fiind pe întreg globul, așa cum am menționat anterior, este într-o continuă criză: de exemplu atunci când a crescut prețul energiei în România, acesta a scăzut în restul Europei și am constatat că am pierdut la masa verde a politicii. Dar am rezistat și am ieșit cu bine din clinciul acela. Cum ne pregătim pentru criza acesta? Ne luptăm să ne păstrăm poziția de cei mai buni din lume! Știm că suntem cei mai buni pentru că ne-o adeveresc clienții noștri. Marea lor majoritate sunt multinaționale care cer periodic oferte de la majoritatea furnizorilor importanți din lume. Noi câștigăm toate licitațiile la care participăm pentru că ne preocupă competitivitatea pe care o menținem la nivel ridicat prin inovare. Creăm tehnologii noi, care scutesc timp, materiale, energie… În materie de tehnologie, noi nu copiem, dimpotrivă, suntem copiați. Inovarea este modul nostru de a răspunde cerințelor clienților și de a face față crizelor. Inovarea și seriozitatea! Așa se face că din fiecare criză ieșim cu o cotă de piață crescută.

-Recent IPEC a fost vizitată de ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș Vă invit să fiți indiscret…

-Ei, da! Nu e nicio indiscreție în ce o să vă spun. Vizita m-a bucurat, nu pentru că mai adăugăm un „trofeu” în vitrină, ci pentru că este prima dată când un ministru se arată interesat să creeze un program dedicat care să răspundă nevoilor antreprenorilor români. Și știu ce spun pentru că de 30 de ani facem antreprenoriat cu capital românesc, în România. Pandemia asta ne-a arătat că firmele străine își fac calculele și dacă nu le ies bine primele facilități de producție afectate sunt cele care nu sunt în țara de origine.

De trei decenii aud vorbindu-se de necesitatea atragerii investițiilor străine. Nu le neg importanța, dar aș fi vrut o atenție cel puțin la fel de mare pentru capitalul românesc! Vizita ministrului Boloș mi-a dat speranța că lucrurile se schimbă. Este dispus să ne asculte, să ne înțeleagă nevoile și acest program să fie unul „croit” pe măsura noastră, după consultarea noastră, a antreprenorilor, nu unul făcut din birou. Aceeași dorință de a ajuta firmele românești am întâlnit-o și la ministrul Economiei, Virgil Popescu. A fost o discuție bună și le mulțumesc directorului ADR Centru, dl Simion Crețu și președintelui Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel pentru că ne-au inclus în programul ministrului și ne-au facilitat o întâlnire care sper să-și arate roadele cât mai curând.

-Inovarea… Sunt ani de când ați pornit pe drumul robotizării cu ambiția ca nici un om să nu mai atingă produsele. Impactul economic ne-ați spus deja, este pozitiv. Care este impactul asupra angajaților? Ați concediat oameni pentru a face loc roboților? Trebuie oamenii să se teamă că roboții îi vor lăsa fără loc de muncă?

-Răspunsul scurt este NU! Mai detaliat… roboții ne-au ajutat să devenim mai eficienți și mai puțin dependenți de fluctuația forței de muncă. Totodată ne permitem să dăm salarii mai mari angajaților care lucrează cu „scula” robot. Lumea nu înțelege că roboții industriali au nevoie de oameni pentru a putea funcționa. Roboții fac lucruri clar definite, repetitive, pentru care este nevoie de precizie. Roboții au precizia asta, dar le lipsește creativitatea, capacitatea de a lua decizii. Dacă în procesul tehnologic se petrece ceva ce necesită o decizie ei nu pot rezolva. Asta fac oamenii. Simplu explicat este o simbioză între oameni și roboți.

IPEC a crescut continuu, de la o firma de garaj la una dintre cele mai mari companii de profil din lume. Producem astăzi peste 1% din producția mondială de farfurii. La acest volum al producției chiar dacă am eficientizat procese am fost într-o continuă penurie de personal așa că nu s-a pus niciodată problema să concediem personal. Ba, dimpotrivă! Pentru că mereu căutăm oameni, suntem membrii fondatori a școlii profesionale de tip german unde finanțăm anual tineri să se pregătească pentru viitor, avem periodic cursuri de perfecționare la locul de muncă. Angajații noștri, ca de altfel toți angajații din industrie, nu trebuie să se teamă de roboți. Ei sunt doar o altă sculă asemeni motorului electric, calculatorului, telefonului mobil… Ne imaginăm astăzi o lume fără electricitate și automatizare, în care totul se face manual? De la prima unealtă din epoca primitivă până astăzi omenirea a inventat unelte, mașinării care să-i facă munca mai ușoară. A fost o evoluție continuă. Pasul logic următor sunt roboții.

-Ce cereți angajaților IPEC?

-Seriozitate, constanță, implicare, inovare, respectarea regulilor tehonologice și a celor ale companiei.

-Ce le oferiți?

-Le oferim exact același lucru. Am fi ipocriți dacă am face altfel. Așadar le oferim o firmă serioasă, în care se pot dezvolta, care-i respectă și le asigură un viitor.