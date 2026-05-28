29 mai 2026 | Transalpina, redeschisă pe sectorul de altitudine. ORAR de circulație

Transalpina, redeschisă pe sectorul de altitudine. ORAR de circulație

Începând de vineri, 29 mai 2026, se redeschide circulația rutieră pe DN 67C – Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca și Curpăt, în urma verificării și recepției sectorului de drum de către o comisie formată din reprezentanții CNAIR, DRDP Craiova și DRDP Cluj.

Circulația rutieră va fi permisă pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, astfel:

-în perioada 29 mai – 30 iunie 2026, circulația va fi permisă în intervalul orar 09:00 – 20:00;

-în perioada 1 iulie – 31 august 2026, circulația va fi permisă în intervalul orar 07:00 – 21:00.

Participanții la trafic sunt obligați să respecte semnalizarea rutieră instituită și restricțiile de circulație existente pe acest sector de drum montan.

„În funcție de condițiile meteorologice, circulația rutieră poate fi restricționată temporar sau închisă pentru siguranța participanților la trafic.

Adresăm mulțumiri și felicitări colegilor din cadrul SDN Târgu Jiu, în special angajaților Districtului Rânca, pentru efortul susținut și profesionalismul de care au dat dovadă în desfășurarea activităților necesare redeschiderii circulației pe Transalpina.

Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să se informeze permanent cu privire la starea drumurilor înainte de a pleca la drum”, a precizat DRDP Craiova.

