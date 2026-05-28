INCENDIU pe autostrada A10: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda

Un incendiu a izbucnit joi după-masa, pe autostrada A10, la un autoturism care circula pe sensul Aiud-Turda.

Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe autostrada A10, sens de mers Aiud- Turda, Km57.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI