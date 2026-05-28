FOTO | Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia
Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia
Municipiul Alba Iulia continuă procesul de modernizare a infrastructurii edilitare, prin finalizarea unui important proiect de extindere a rețelelor de apă potabilă și canalizare menajeră, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Autoritățile locale au recepționat lucrările realizate pe străzile Bistra, Șugag, Jidvei, Romanița, Septimiu Albini, Oașa–Valea Argintului, Gilău–Pădurii și Gilău–Tarnița.
Potrivit administrației locale, proiectul contribuie semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor și la creșterea standardelor de igienă și confort urban. Totodată, extinderea infrastructurii de utilități are un rol important în reducerea riscurilor de poluare și în protejarea resurselor de apă.
„Recepția acestor lucrări marchează o etapă importantă în modernizarea rețelelor edilitare ale municipiului și confirmă direcția clară de dezvoltare a orașului. PNRR ne-a oferit oportunitatea de a accelera aceste transformări, iar noi vom continua să atragem fonduri europene și guvernamentale pentru proiecte care răspund nevoilor reale ale cetățenilor”, a transmis primarul Gabriel Pleșa.
În cadrul proiectului au fost realizate:
- 1.120 de metri de extindere a rețelei de apă potabilă;
- 2.499 de metri de extindere a rețelei de canalizare;
- conectarea gospodăriilor la noua infrastructură;
- modernizarea serviciilor publice de utilități.
Valoarea totală a finanțării nerambursabile se ridică la 3.085.472,09 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile, în valoare de 594.072,38 lei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute Un proiect de digitalizare a serviciilor publice, finanțat prin Programul „Regiunea Centru” urmează să fie implementat de către Primăria Zlatna. Proiectul contractat prin Programul „Regiunea Centru”, cu titlul „Dezvoltarea serviciilor de digitalizare […]
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan O finanțare de nouă milioane de euro pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Spitalului Municipal Aiud a fost obținută recent, în urma demersurilor fostului secretar de stat Corneliu Mureșan, alături de primarul social-democrat Dragoș […]
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați (OSSD) Alba, structură a PSD Alba, și-a desemnat noua echipă de conducere în cadrul unei conferințe de alegeri la care au participat circa 200 de delegați din întreg județul. În urma votului, Emil Itu a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Negocierile pentru formarea guvernului. Ilie Bolojan: ,,Nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma”
Negocierile pentru formarea guvernului. Ilie Bolojan: ,,Nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma” Ilie Bolojan, premierul...
Cel mai longeviv veteran de război din lume, locotenentul-colonel (rtr.) Ilie Ciocan, a trecut la cele veșnice: A murit cu o zi înainte de a împlini 113 ani
Cel mai longeviv veteran de război din lume, locotenentul-colonel (rtr.) Ilie Ciocan, a trecut la cele veșnice: A murit cu...
Știrea Zilei
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis să mai dețină arme timp de 3 ani
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis...
TRAGEDIE la Cugir: Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de pe plafonul unui autoturism
TRAGEDIE la Cugir: Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de pe plafonul unui autoturism Un bărbat...
Curier Județean
Programul Centrelor de Relații cu utilizatorii DEER în ziua de 1 Iunie 2026, zi de sărbătoare legală
Programul Centrelor de Relații cu utilizatorii DEER în ziua de 1 Iunie 2026, zi de sărbătoare legală Distribuție Energie Electrică...
FOTO | ,,Trasee muzicale ale Europei” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia: Dansuri tradiționale inspirate din 5 țări, în cadrul unui proiect Erasmus+
,,Trasee muzicale ale Europei” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia: Dansuri tradiționale inspirate din 5 țări, în cadrul unui...
Politică Administrație
FOTO | Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia
Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia Municipiul Alba Iulia continuă...
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...