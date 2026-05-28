FOTO | Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia

Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia

Municipiul Alba Iulia continuă procesul de modernizare a infrastructurii edilitare, prin finalizarea unui important proiect de extindere a rețelelor de apă potabilă și canalizare menajeră, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Autoritățile locale au recepționat lucrările realizate pe străzile Bistra, Șugag, Jidvei, Romanița, Septimiu Albini, Oașa–Valea Argintului, Gilău–Pădurii și Gilău–Tarnița.

Potrivit administrației locale, proiectul contribuie semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor și la creșterea standardelor de igienă și confort urban. Totodată, extinderea infrastructurii de utilități are un rol important în reducerea riscurilor de poluare și în protejarea resurselor de apă.

„Recepția acestor lucrări marchează o etapă importantă în modernizarea rețelelor edilitare ale municipiului și confirmă direcția clară de dezvoltare a orașului. PNRR ne-a oferit oportunitatea de a accelera aceste transformări, iar noi vom continua să atragem fonduri europene și guvernamentale pentru proiecte care răspund nevoilor reale ale cetățenilor”, a transmis primarul Gabriel Pleșa.

În cadrul proiectului au fost realizate:

1.120 de metri de extindere a rețelei de apă potabilă;

2.499 de metri de extindere a rețelei de canalizare;

conectarea gospodăriilor la noua infrastructură;

modernizarea serviciilor publice de utilități.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile se ridică la 3.085.472,09 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile, în valoare de 594.072,38 lei.

