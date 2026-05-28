Politică Administrație

FOTO | Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 minute

în

De

Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia

Municipiul Alba Iulia continuă procesul de modernizare a infrastructurii edilitare, prin finalizarea unui important proiect de extindere a rețelelor de apă potabilă și canalizare menajeră, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Autoritățile locale au recepționat lucrările realizate pe străzile Bistra, Șugag, Jidvei, Romanița, Septimiu Albini, Oașa–Valea Argintului, Gilău–Pădurii și Gilău–Tarnița.

Potrivit administrației locale, proiectul contribuie semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor și la creșterea standardelor de igienă și confort urban. Totodată, extinderea infrastructurii de utilități are un rol important în reducerea riscurilor de poluare și în protejarea resurselor de apă.

„Recepția acestor lucrări marchează o etapă importantă în modernizarea rețelelor edilitare ale municipiului și confirmă direcția clară de dezvoltare a orașului. PNRR ne-a oferit oportunitatea de a accelera aceste transformări, iar noi vom continua să atragem fonduri europene și guvernamentale pentru proiecte care răspund nevoilor reale ale cetățenilor”, a transmis primarul Gabriel Pleșa.

În cadrul proiectului au fost realizate:

  • 1.120 de metri de extindere a rețelei de apă potabilă;
  • 2.499 de metri de extindere a rețelei de canalizare;
  • conectarea gospodăriilor la noua infrastructură;
  • modernizarea serviciilor publice de utilități.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile se ridică la 3.085.472,09 lei, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile, în valoare de 594.072,38 lei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de ore

în

27 mai 2026

De

Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și  aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute   Un proiect de digitalizare a serviciilor publice, finanțat prin Programul „Regiunea Centru” urmează să fie implementat de către Primăria Zlatna. Proiectul contractat prin Programul „Regiunea Centru”, cu titlul „Dezvoltarea serviciilor de digitalizare […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 zile

în

25 mai 2026

De

PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan O finanțare de nouă milioane de euro pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Spitalului Municipal Aiud a fost obținută recent, în urma demersurilor fostului secretar de stat Corneliu Mureșan, alături de primarul social-democrat Dragoș […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 zile

în

24 mai 2026

De

Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați (OSSD) Alba, structură a PSD Alba, și-a desemnat noua echipă de conducere în cadrul unei conferințe de alegeri la care au participat circa 200 de delegați din întreg județul. În urma votului, Emil Itu a […]

Citește mai mult