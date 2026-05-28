Curier Județean

Daria Costea, fiică a Sâncelului, o tânără stea a cântecului popular românesc: „Nu cântă doar cu vocea, ci cu rădăcinile, cu istoria și cu sufletul unei întregi comunități”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Daria Costea, fiică a Sânceluluii, o tânără stea a cântecului popular românesc: „Nu cântă doar cu vocea, ci cu rădăcinile, cu istoria și cu sufletul unei întregi comunități”

Primarul Darius Cipariu a făcut public recent un mesaj emoționant despre o fiică a Sâncelului care este o tânără stea a cântecului popular românesc.

Edilul comunei din Podișul Târnavelor spune despre Daria Costea că „nu cântă doar cu vocea, ci cu rădăcinile, cu istoria și cu sufletul unei întregi comunități”.

Iată întregul text publicat în mediul online de primarul Darius Cipariu:

„Cântec pentru o fiică a Sîncelului — Daria Costea

Dragi consăteni,

Există oameni care, prin simpla lor prezență, aduc lumină în satul nostru. Oameni care, atunci când urcă pe scenă, nu cântă doar cu vocea, ci cu rădăcinile, cu istoria și cu sufletul unei întregi comunități.

Un astfel de om este Daria Costea.

De câteva zile mă gândesc la aniversarea ei și simt că nu pot lăsa timpul să treacă fără să așez în cuvinte ceea ce simte întreaga noastră comună. Uneori, gândurile frumoase au nevoie de tihnă ca să devină adevăr.

Daria, îți doresc ca drumul tău prin lumea muzicii populare să fie asemenea unei poteci de munte: înaltă, curată, luminată de soare și binecuvântată de oameni buni. Să ai sănătate, putere și încredere în fiecare pas.

Iar când vei cânta, să nu uiți niciodată că în spatele glasului tău se află un sat întreg care bate la unison cu inima ta.

Sîncelul te poartă în suflet.

Sîncelul te așteaptă mereu acasă.

Sîncelul te trimite în lume cu mândrie.

Te rog doar atât: pe fiecare scenă pe care vei urca, să lași o fărâmă din noi, din oamenii care te-au văzut crescând și care cred în tine fără ezitare.

În calitate de primar social-democrat, rămân devotat valorilor care ne țin uniți: cultura ce ne păstrează identitatea, educația ce ne pregătește viitorul și sănătatea ce ne întărește comunitatea. Vă promit că voi veghea asupra acestor domenii cu toată responsabilitatea pe care mi-ați încredințat-o”.

Foto – Daria Costea (arhivă)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Aradul introduce biletul de autobuz de 1 leu: La Alba Iulia, călătorii plătesc de cinci ori mai mult

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

28 mai 2026

De

Aradul introduce biletul de autobuz de 1 leu: La Alba Iulia, călătorii plătesc de cinci ori mai mult O decizie adoptată de autoritățile din Arad readuce în discuție costul transportului public în orașele din România și diferențele majore dintre administrațiile locale. În timp ce arădenii vor putea circula cu doar 1 leu timp de 24 […]

Citește mai mult

Curier Județean

INCENDIU pe autostrada A10: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

28 mai 2026

De

INCENDIU pe autostrada A10: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda Un incendiu a izbucnit joi după-masa, pe autostrada A10, la un autoturism care circula pe sensul Aiud-Turda. Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe autostrada A10, sens de mers Aiud- Turda, Km57. La misiune […]

Citește mai mult

Curier Județean

Recidivist din Alba Iulia, din nou la închisoare, după ce a furat biciclete din scări de bloc și subsoluri

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

28 mai 2026

De

Recidivist din Alba Iulia, din nou la închisoare, după ce a furat biciclete din scări de bloc și subsoluri Un bărbat din Alba Iulia, recent eliberat din penitenciar după executarea unei pedepse pentru infracțiuni grave, a fost condamnat din nou la închisoare cu executare, după ce a comis o serie de furturi de biciclete în […]

Citește mai mult