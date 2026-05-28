Daria Costea, fiică a Sâncelului, o tânără stea a cântecului popular românesc: „Nu cântă doar cu vocea, ci cu rădăcinile, cu istoria și cu sufletul unei întregi comunități”
Primarul Darius Cipariu a făcut public recent un mesaj emoționant despre o fiică a Sâncelului care este o tânără stea a cântecului popular românesc.
Edilul comunei din Podișul Târnavelor spune despre Daria Costea că „nu cântă doar cu vocea, ci cu rădăcinile, cu istoria și cu sufletul unei întregi comunități”.
Iată întregul text publicat în mediul online de primarul Darius Cipariu:
„Cântec pentru o fiică a Sîncelului — Daria Costea
Dragi consăteni,
Există oameni care, prin simpla lor prezență, aduc lumină în satul nostru. Oameni care, atunci când urcă pe scenă, nu cântă doar cu vocea, ci cu rădăcinile, cu istoria și cu sufletul unei întregi comunități.
Un astfel de om este Daria Costea.
De câteva zile mă gândesc la aniversarea ei și simt că nu pot lăsa timpul să treacă fără să așez în cuvinte ceea ce simte întreaga noastră comună. Uneori, gândurile frumoase au nevoie de tihnă ca să devină adevăr.
Daria, îți doresc ca drumul tău prin lumea muzicii populare să fie asemenea unei poteci de munte: înaltă, curată, luminată de soare și binecuvântată de oameni buni. Să ai sănătate, putere și încredere în fiecare pas.
Iar când vei cânta, să nu uiți niciodată că în spatele glasului tău se află un sat întreg care bate la unison cu inima ta.
Sîncelul te poartă în suflet.
Sîncelul te așteaptă mereu acasă.
Sîncelul te trimite în lume cu mândrie.
Te rog doar atât: pe fiecare scenă pe care vei urca, să lași o fărâmă din noi, din oamenii care te-au văzut crescând și care cred în tine fără ezitare.
În calitate de primar social-democrat, rămân devotat valorilor care ne țin uniți: cultura ce ne păstrează identitatea, educația ce ne pregătește viitorul și sănătatea ce ne întărește comunitatea. Vă promit că voi veghea asupra acestor domenii cu toată responsabilitatea pe care mi-ați încredințat-o”.
Foto – Daria Costea (arhivă)
