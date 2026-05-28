Redactorul-șef al revistei Dilema, Sever Voinescu, critici la adresa lui Bolojan: Nu ar fi putut premierul să dea o lege nouă de salarizare care nu prevede creșteri pentru demnitari?
Redactorul-șef al revistei Dilema, Sever Voinescu, critici la adresa lui Bolojan: Nu ar fi putut premierul să dea o lege nouă de salarizare care nu prevede creșteri pentru demnitari?
Redactorul-șef al revistei Dilema, Sever Voinescu, a publicat un mesaj critic prin care pune sub semnul întrebării oportunitatea creșterilor salariale pentru demnitari într-o perioadă economică dificilă. În mesajul său, Voinescu susține că o nouă lege a salarizării era necesară, însă consideră că aceasta ar fi trebuit să excludă majorările pentru demnitari.
Sever Voinescu, redactorul-șef al revistei Dilema, a scris, pe o rețea de socializare, un mesaj critic prin care pune sub semnul întrebării oportunitatea creșterilor salariale pentru demnitari într-o perioadă economică dificilă.
,,Deci, pesedeii nu l-au lăsat să intre tare în marile găuri prin care scurg banii către rețelele securisto-politice și să vezi drăcie, fix cînd a vrut să între, l-au dat jos. Acuma, Comisia îl împinge și pe el și pe useristul de la Muncă să crească lefurile demnitarilor. În privat, nici vorbă de creșteri de salarii în vremurile astea. Grijă mare pentru buget, cu respect pentru cetățenii țării, zice omul zilei, nu-i așa? Aștept să vină specialiștii bolojeniști să-mi explice că creșterile lefurilor demnitarilor, care intră în vigoare peste 8 luni, susținute de ce-o mai rămâne din economia reală, era un ”jalon” atins eroic de o guvernare reformistă.”, a scris acesta.
El a continuat prin a spune că premierul interimar ar fi avut posibilitatea să ceară Ministrului Muncii o nouă lege a salarizării care nu prevede creșteri salariale pentru demnitari, însă, nu a făcut acest lucru:
,,Mă întreb atît. Cu bunul simț atît de lăudat, nu ar fi putut premierul să-i ceara Ministrului Muncii o lege nouă de salarizare (absolut necesară!) care nu prevede creșteri salariale pentru demnitari? Ar fi putut. Dar bunul simț nu l-a lăsat… Acuma, sincer, cum credeți că digeră marea masă de români așa ceva? Crede cineva că e vreo reformă în asta? Fanaticii noului zeu, desigur. Ei sînt gata să își dea casele, mașinile, economiile, hainele pentru victoria reformei și statuia reformatorului. Dar ei nu sînt mulți, totuși. Cei mulți, cei 65% despre care INSCOP tocmai ne-a spus că cred că schimbarea clasei politice este o urgență, cum credeți că văd ei povestea asta?”, se mai arată în postarea publicată de Sever Voinescu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
29 mai 2026 | Transalpina, redeschisă pe sectorul de altitudine. ORAR de circulație
Transalpina, redeschisă pe sectorul de altitudine. ORAR de circulație Începând de vineri, 29 mai 2026, se redeschide circulația rutieră pe DN 67C – Transalpina, pe sectorul cuprins între Rânca și Curpăt, în urma verificării și recepției sectorului de drum de către o comisie formată din reprezentanții CNAIR, DRDP Craiova și DRDP Cluj. Circulația rutieră va […]
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de consolidare în zona surpării de la km 66. Circulația, pe o bandă din trei, cu restricții de viteză
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Lucrări de consolidare în zona surpării de la km 66. Circulația, pe o bandă din trei, cu restricții de viteză Începând de joi, 28 mai 2026, ora 15:00, autoritățile instituie restricții de circulație pe Autostrada A10 Sebeș–Turda, în zona kilometrilor 65+900 – 66+400, pe Calea 1, ca urmare […]
Negocierile pentru formarea guvernului. Ilie Bolojan: ,,Nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma”
Negocierile pentru formarea guvernului. Ilie Bolojan: ,,Nu s-a discutat despre niciun nume, explicit. Asta vă pot confirma” Ilie Bolojan, premierul interimar al României, a declarat, miercuri, 27 mai 2026, că nu există în acest moment o concluzie privind negocierile pentru formarea guvernului. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat la DigiFM că a avut mai multe […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Redactorul-șef al revistei Dilema, Sever Voinescu, critici la adresa lui Bolojan: Nu ar fi putut premierul să dea o lege nouă de salarizare care nu prevede creșteri pentru demnitari?
Redactorul-șef al revistei Dilema, Sever Voinescu, critici la adresa lui Bolojan: Nu ar fi putut premierul să dea o lege...
29 mai 2026 | Transalpina, redeschisă pe sectorul de altitudine. ORAR de circulație
Transalpina, redeschisă pe sectorul de altitudine. ORAR de circulație Începând de vineri, 29 mai 2026, se redeschide circulația rutieră pe...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT rutier la Sebeș: O tânără motociclistă, rănită după ce a pierdut controlul și s-a răsturnat. A fost transportată de urgență la spital
ACCIDENT rutier la Sebeș: O tânără motociclistă, rănită după ce a pierdut controlul și s-a răsturnat. A fost transportată de...
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis să mai dețină arme timp de 3 ani
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis...
Curier Județean
FOTO | Eduardo Andrei Sumzuian, elev al școlii din Vințu de Jos, PREMIAT la etapa națională a concursului de geografie TERRA 2026
Eduardo Andrei Sumzuian, elev al școlii din Vințu de Jos, PREMIAT la etapa națională a concursului de geografie TERRA 2026 Eduardo...
1 iunie 2026 | Petrecere pe Câmpia Libertății din Blaj de Ziua Copilului: Ateliere de familie, mascote și personaje îndrăgite, vânătoare de comori, printre activități
Petrecere pe Câmpia Libertății din Blaj de Ziua Copilului: Ateliere de familie, mascote și personaje îndrăgite și vânătoare de comori,...
Politică Administrație
FOTO | Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia
Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia Municipiul Alba Iulia continuă...
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...