Redactorul-șef al revistei Dilema, Sever Voinescu, critici la adresa lui Bolojan: Nu ar fi putut premierul să dea o lege nouă de salarizare care nu prevede creșteri pentru demnitari?

Redactorul-șef al revistei Dilema, Sever Voinescu, a publicat un mesaj critic prin care pune sub semnul întrebării oportunitatea creșterilor salariale pentru demnitari într-o perioadă economică dificilă. În mesajul său, Voinescu susține că o nouă lege a salarizării era necesară, însă consideră că aceasta ar fi trebuit să excludă majorările pentru demnitari.

,,Deci, pesedeii nu l-au lăsat să intre tare în marile găuri prin care scurg banii către rețelele securisto-politice și să vezi drăcie, fix cînd a vrut să între, l-au dat jos. Acuma, Comisia îl împinge și pe el și pe useristul de la Muncă să crească lefurile demnitarilor. În privat, nici vorbă de creșteri de salarii în vremurile astea. Grijă mare pentru buget, cu respect pentru cetățenii țării, zice omul zilei, nu-i așa? Aștept să vină specialiștii bolojeniști să-mi explice că creșterile lefurilor demnitarilor, care intră în vigoare peste 8 luni, susținute de ce-o mai rămâne din economia reală, era un ”jalon” atins eroic de o guvernare reformistă.”, a scris acesta.

El a continuat prin a spune că premierul interimar ar fi avut posibilitatea să ceară Ministrului Muncii o nouă lege a salarizării care nu prevede creșteri salariale pentru demnitari, însă, nu a făcut acest lucru:

,,Mă întreb atît. Cu bunul simț atît de lăudat, nu ar fi putut premierul să-i ceara Ministrului Muncii o lege nouă de salarizare (absolut necesară!) care nu prevede creșteri salariale pentru demnitari? Ar fi putut. Dar bunul simț nu l-a lăsat… Acuma, sincer, cum credeți că digeră marea masă de români așa ceva? Crede cineva că e vreo reformă în asta? Fanaticii noului zeu, desigur. Ei sînt gata să își dea casele, mașinile, economiile, hainele pentru victoria reformei și statuia reformatorului. Dar ei nu sînt mulți, totuși. Cei mulți, cei 65% despre care INSCOP tocmai ne-a spus că cred că schimbarea clasei politice este o urgență, cum credeți că văd ei povestea asta?”, se mai arată în postarea publicată de Sever Voinescu.

