Un târg de animale din Alba, închis temporar: Focar de variolă ovină, descoperit la mai puțin de 30 de kilometri. Anunțul făcut de Directorul DSVSA Alba
Directorul executiv DSVSA Alba, dr. Vasile Spînu, a precizat că toate târgurile de animale din județ rămân deschise, cu excepția celui de la Unirea. Anunțul a fost făcut în cadrul unei ședințe ordinare a Colegiului Prefectural al Județului Alba.
Acesta a fost închis temporar, conform reglementărilor Uniunii Europene, deoarece se află la o distanță mai mică de 30 km de un focar de variolă ovină identificat în județul Mureș.
Reamintim că în județele Bistrița-Năsăud și Mureș este alertă după ce inspectorii sanitar-veterinari au descoperit un focar de variolă la oi și capre, la stâna unui cioban.
Focarul de variolă ovină a fost descoperit la o stână din localitatea Pietriș, județul Mureș.
FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)
