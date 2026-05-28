Un târg de animale din Alba, închis temporar: Focar de variolă ovină, descoperit la mai puțin de 30 de kilometri. Anunțul făcut de Directorul DSVSA Alba

Directorul executiv DSVSA Alba, dr. Vasile Spînu, a precizat că toate târgurile de animale din județ rămân deschise, cu excepția celui de la Unirea. Anunțul a fost făcut în cadrul unei ședințe ordinare a Colegiului Prefectural al Județului Alba.

Acesta a fost închis temporar, conform reglementărilor Uniunii Europene, deoarece se află la o distanță mai mică de 30 km de un focar de variolă ovină identificat în județul Mureș.

Reamintim că în județele Bistrița-Năsăud și Mureș este alertă după ce inspectorii sanitar-veterinari au descoperit un focar de variolă la oi și capre, la stâna unui cioban.

Focarul de variolă ovină a fost descoperit la o stână din localitatea Pietriș, județul Mureș.

