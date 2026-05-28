Aradul introduce biletul de autobuz de 1 leu: La Alba Iulia, călătorii plătesc de cinci ori mai mult

O decizie adoptată de autoritățile din Arad readuce în discuție costul transportului public în orașele din România și diferențele majore dintre administrațiile locale. În timp ce arădenii vor putea circula cu doar 1 leu timp de 24 de ore, locuitorii din Alba Iulia plătesc deja 5 lei pentru o singură călătorie cu autobuzul.

Consiliul Local Arad a aprobat reducerea tarifelor pentru transportul public urban, măsura urmând să intre în vigoare din 1 august 2026. Potrivit noilor reguli, un bilet urban va costa doar 1 leu și va avea valabilitate de 24 de ore. Totodată, abonamentul lunar pentru adulți va fi de 20 de lei.

Autoritățile spun că scopul este încurajarea utilizării transportului în comun, reducerea traficului și diminuarea poluării urbane.

În contrast, la Alba Iulia, transportul public s-a scumpit semnificativ în 2025. Din 1 iunie, prețul unui bilet a crescut de la 3,5 lei la 5 lei, iar abonamentul lunar a ajuns la 150 de lei. Majorarea a fost justificată prin creșterea costurilor de operare, inclusiv salarii, utilități sau asigurări, și întreținerea flotei de autobuze.

În spațiul online, decizia din Arad a fost primită în general pozitiv. Pe platformele sociale, mulți utilizatori au lăudat măsura și au comparat-o cu majorările de tarife din alte orașe. Au existat însă și voci care au atras atenția că prețul redus nu este suficient dacă infrastructura și frecvența curselor nu se îmbunătățesc simultan.

La Alba Iulia, creșterea tarifelor a generat critici și nemulțumiri în rândul unor locuitori, mai ales în contextul în care orașul are o populație semnificativ mai mică decât marile centre urbane unde prețurile sunt similare sau chiar mai mici.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

