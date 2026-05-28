Curier Județean

Aradul introduce biletul de autobuz de 1 leu: La Alba Iulia, călătorii plătesc de cinci ori mai mult

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

în

De

Aradul introduce biletul de autobuz de 1 leu: La Alba Iulia, călătorii plătesc de cinci ori mai mult

O decizie adoptată de autoritățile din Arad readuce în discuție costul transportului public în orașele din România și diferențele majore dintre administrațiile locale. În timp ce arădenii vor putea circula cu doar 1 leu timp de 24 de ore, locuitorii din Alba Iulia plătesc deja 5 lei pentru o singură călătorie cu autobuzul.

Consiliul Local Arad a aprobat reducerea tarifelor pentru transportul public urban, măsura urmând să intre în vigoare din 1 august 2026. Potrivit noilor reguli, un bilet urban va costa doar 1 leu și va avea valabilitate de 24 de ore. Totodată, abonamentul lunar pentru adulți va fi de 20 de lei.

Autoritățile spun că scopul este încurajarea utilizării transportului în comun, reducerea traficului și diminuarea poluării urbane.

În contrast, la Alba Iulia, transportul public s-a scumpit semnificativ în 2025. Din 1 iunie, prețul unui bilet a crescut de la 3,5 lei la 5 lei, iar abonamentul lunar a ajuns la 150 de lei. Majorarea a fost justificată prin creșterea costurilor de operare, inclusiv salarii, utilități sau asigurări, și întreținerea flotei de autobuze.

În spațiul online, decizia din Arad a fost primită în general pozitiv. Pe platformele sociale, mulți utilizatori au lăudat măsura și au comparat-o cu majorările de tarife din alte orașe. Au existat însă și voci care au atras atenția că prețul redus nu este suficient dacă infrastructura și frecvența curselor nu se îmbunătățesc simultan.

La Alba Iulia, creșterea tarifelor a generat critici și nemulțumiri în rândul unor locuitori, mai ales în contextul în care orașul are o populație semnificativ mai mică decât marile centre urbane unde prețurile sunt similare sau chiar mai mici.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

INCENDIU pe autostrada A10: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 minute

în

28 mai 2026

De

INCENDIU pe autostrada A10: O mașină a luat foc pe sensul de mers Aiud-Turda Un incendiu a izbucnit joi după-masa, pe autostrada A10, la un autoturism care circula pe sensul Aiud-Turda. Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe autostrada A10, sens de mers Aiud- Turda, Km57. La misiune […]

Citește mai mult

Curier Județean

Recidivist din Alba Iulia, din nou la închisoare, după ce a furat biciclete din scări de bloc și subsoluri

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

28 mai 2026

De

Recidivist din Alba Iulia, din nou la închisoare, după ce a furat biciclete din scări de bloc și subsoluri Un bărbat din Alba Iulia, recent eliberat din penitenciar după executarea unei pedepse pentru infracțiuni grave, a fost condamnat din nou la închisoare cu executare, după ce a comis o serie de furturi de biciclete în […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Eduardo Andrei Sumzuian, elev al școlii din Vințu de Jos, PREMIAT la etapa națională a concursului de geografie TERRA 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

28 mai 2026

De

Eduardo Andrei Sumzuian, elev al școlii din Vințu de Jos, PREMIAT la etapa națională a concursului de geografie TERRA 2026 Eduardo Andrei Sumzuian, elev al clasei a VII-a B de la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos a obținut Premiul al III-lea la etapa națională a Concursului Național TERRA – „Mica Olimpiadă de Geografie pentru […]

Citește mai mult