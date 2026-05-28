Investiție verde la Galda de Jos: Procedură de achiziție pentru execuția unui parc fotovoltaic destinat autoconsumului

Primăria Galda de Jos a demarat joi, 21 mai 2026 o procedură de achiziție publică ce vizează implementarea unui proiect de producere a energiei electrice din sursă regenerabilă solară, destinat acoperirii consumului propriu al unității administrativ-teritoriale.

Proiectul, intitulat „Realizare capacitate de producție a energiei electrice din sursă regenerabilă solară, pentru autoconsum în UAT comuna Galda de Jos, județul Alba”, are ca obiect principal dezvoltarea unei capacități fotovoltaice și reducerea dependenței de energia din sistemul național, în paralel cu scăderea costurilor energetice și a emisiilor de carbon.

Autoritățile locale din comuna Galda de Jos pun la bătaie aproximativ 1,7 milioane de lei (fără TVA) pentru execuția lucrărilor.

Data limită pentru primirea ofertelor este 10 iunie 2026.

Durata de execuție a contractului este de maximum 5 luni.

Sistemul energetic preconizat următoarele caracteristici:

*Puterea totală instalată este de 0,4389 MW;

*Puterea maximă simultan absorbită 365,75 kW;

*Consumul de energie electrică anuală este de 414.568,00 kWh/an;

*Un punct de măsură

Principalele măsuri de eficientizare întreprinse: Montare sistem fotovoltaic de 365,75 kW

Prin implementarea unei capacități de producere energie regenerabilă, se preconizează atingerea următoarelor obiective:

– contribuția la obținerea independenței energetice prin producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.

– reducerea consumului de energie electrică;

– reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției;

– reducerea intensității energetice;

– dezvoltarea unor sisteme de monitorizare a consumului de energie și a progreselor în materie de eficiență energetică realizate de către operatorii economici;

– stimularea investițiilor realizate de operatorii economici în vederea reducerii consumului de energie și creșterii eficienței energetice a activității economice.

– economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecție şi pe îmbunătățirea calității mediului.

Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Datele de producție ale panourilor:

*puterea maximă produsă 365,75 kW;

*factorul de putere cos φ: 1

*tensiunea de utilizare: 400 V ± 10 %

Panourile fotovoltaice vor fi panouri de înaltă-eficiență, cu celule de tip N-type Bifacial, de 550W care să îndeplinească cerința de putere nominală totală a sistemului de aproximativ 365,75 kW și suprafața disponibilă pe sol.

Se vor monta 4 invertoare trifazice, cu o putere de 2 x 100 kW, 1 x 115 kW, si 1 x 60 kW și cu o eficiență de până la 98% (conf. cu cerințele Ordinului ANRE nr. 208/14.12.2018 actualizat). Ieșirea din invertoare va fi centralizată într-un tablou electric, iar plecarea va fi conectată la rețeaua electrică de distribuție.

Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe sol cu ajutorul unei structuri suport prefabricate.

Legătura dintre invertoare și punctul comun de conexiuni cu rețeaua electrică de distribuție, se va realiza prin intermediul unui tablou electric de conexiuni special conceput.

Sistemul de monitorizare va fi compus dintr-o serie de echipamente care monitorizează sistemul fotovoltaic din punct de vedere al parametrilor electrici: releu digital ce monitorizează principalii parametrii de rețea (tensiune, frecvență, sincronism, fazare, lipsă fază sau nul).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

