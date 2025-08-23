INTERVENȚIE Salvamont Alba la Rimetea: O persoană, rănită la un picior. Apel la 112
INTERVENȚIE Salvamont Alba la Rimetea: O persoană, rănită la un picior
Echipa Salvamont de la Rimetea intervine, sâmbătă, 23 august 2025, în sprijinul unei persoane accidentate.
Aceasta a suferit un traumatism la un picior.
Intervenția se realizează în urma unui apel la 112.
Acțiunea este în dinamică.
Revenim cu amănunte.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
