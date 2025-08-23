INTERVENȚIE Salvamont Alba la Rimetea: O persoană, rănită la un picior. Apel la 112

Acțiune cu radarul e-SIGUR pe drumurile din Alba: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere! Polițiștii rutieri acționează astăzi, 23 august 2025, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește […]