INTERVENȚIE Salvamont Alba la Rimetea: O persoană, rănită la un picior. Apel la 112

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

INTERVENȚIE Salvamont Alba la Rimetea: O persoană, rănită la un picior

Echipa Salvamont de la Rimetea intervine, sâmbătă, 23 august 2025, în sprijinul unei persoane accidentate.

Aceasta a suferit un traumatism la un picior.

Intervenția se realizează în urma unui apel la 112.

Acțiunea este în dinamică.

Revenim cu amănunte.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

